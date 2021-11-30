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  3. Altın fiyatları yüksek irtifa uçuyor! Fiyatlara yaklaşılmıyor, yatırım yapan paraları saymakla meşgul! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları yüksek irtifa uçuyor! Fiyatlara yaklaşılmıyor, yatırım yapan paraları saymakla meşgul! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Haftanın ilk gününe yükselişle başlayan altın fiyatları 30 Kasım Salı günüde yükselişini sürdürüyor. Gram altın 738 TL, çeyrek altın ise 1.203,00 TL'den satışa sunuldu. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 30 Kasım 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatları yüksek irtifa uçuyor! Fiyatlara yaklaşılmıyor, yatırım yapan paraları saymakla meşgul! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1115

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 30 Kasım 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 