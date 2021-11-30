Altın fiyatları yüksek irtifa uçuyor! Fiyatlara yaklaşılmıyor, yatırım yapan paraları saymakla meşgul! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları yüksek irtifa uçuyor! Fiyatlara yaklaşılmıyor, yatırım yapan paraları saymakla meşgul! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Haftanın ilk gününe yükselişle başlayan altın fiyatları 30 Kasım Salı günüde yükselişini sürdürüyor. Gram altın 738 TL, çeyrek altın ise 1.203,00 TL'den satışa sunuldu. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 30 Kasım 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...