Altın Fiyatlarında Hızlı Yükseliş! Ne Oluyor?

ABD'den gelen kritik veri gram altına yaradı. Beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisiyle gram altın rekor kırdı. Ons altında da yükseliş 2 bin 4 doları buldu. Altının neden fırladığı belli oldu.

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Altın Fiyatlarında Hızlı Yükseliş! Ne Oluyor?

ABD'de tarım dışı istihdam ekim ayında 150 bin artışla beklentilerin altında kaldı. İstihdam verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararları açısından da kritik önem taşıyor. Veri sonrası gram altın fiyatı rekor kırdı.

ABD'de tarım dışı istihdam ekim ayında 150 bin artışla beklentilerin altında kaldı. İstihdam verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararları açısından da kritik önem taşıyor. Veri sonrası gram altın fiyatı rekor kırdı.

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yukarı yönlü hareketlendi. Gram altın 1830 lira ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın fiyatlarında sert yükselişin nedeni belli oldu.

Peki altın fiyatları neden bu kadar yükseldi? İşte detaylar...

Milliyet'in bildirdiğine göre Ata Yatırım Hazine GMY Etem Öztekin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çarşamba günkü FED tutanaklarından sonra Amerika ekonomisinde haftanın son işlem gününde gelen zayıf işgücü piyasası verileri ile FED’in faiz indirimi beklentisi piyasada yaklaşık 2 ay önceye çekilirken aynı zamanda Amerikan hazine tahvilleri eğrisinin orta ve uzun vadeleri yaklaşık 15-20 baz puan aralığında aşağıya geldi.

Bu gelişmeler de, İsrail-Filistin savaşından sonra ciddi bir yükselişe geçen altın fiyatlarına destek vererek ons fiyatının 2000 dolar seviyelerine kadar yükselmesine sebep oldu. İçerde ise dolar TL kurunun bir süredir yukarı yönlü, kademeli olarak artışı sonrasında gram altın fiyatında da rekor seviyeleri görmüş olduk."

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