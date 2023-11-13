Altın fiyatlarında son durum ne? Altında düşüş devam eder mi? Dolar Euro kaç TL? 13 Kasım Pazartesi güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarının hızlı yükselişinden sonra tekrar hızlı bir şekilde düşüşe geçmesi altına yatırım yapan vatandaşları endişelendiriyor. Peki son gelişmeler ışığında Altın fiyatlarında son durum ne? Altında düşüş devam eder mi? İşte 13 Kasım Pazartesi güncel altın fiyatları
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