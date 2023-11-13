Altın fiyatlarında son durum ne? Altında düşüş devam eder mi? Dolar Euro kaç TL? 13 Kasım Pazartesi güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarının hızlı yükselişinden sonra tekrar hızlı bir şekilde düşüşe geçmesi altına yatırım yapan vatandaşları endişelendiriyor. Peki son gelişmeler ışığında Altın fiyatlarında son durum ne? Altında düşüş devam eder mi? İşte 13 Kasım Pazartesi güncel altın fiyatları

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Altın fiyatlarında son durum ne? Altında düşüş devam eder mi? Dolar Euro kaç TL? 13 Kasım Pazartesi güncel altın fiyatları 1

ALTINDA SON DURUM NE?

Altın fiyatları geçen haftayı düşüşle tamamlarken, yeni haftaya da kayıpla başladı. Ons altın bugünkü işlemlerde 1928 dolara kadar gerilerken, böylelikle 18 Ekim'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Altının gram fiyatı ise, 1770 liraya kadar geri çekilirken, 20 Ekim tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü. Çeyrek altın ise 3 bin liranın üzerinde seyrediyor.

Gram altın satış: 1.771,44

Çeyrek altın satış: 3.036,00

Yarım altın satış: 6.071,00

Tam altın satış: 12.093,00

Cumhuriyet altını satış: 12.351,00 liradan satılıyor.

DOLAR VE EURO'DA SON DURUM NE?

Altın fiyatlarında son durum ne? Altında düşüş devam eder mi? Dolar Euro kaç TL? 13 Kasım Pazartesi güncel altın fiyatları 2

DOLAR YOĞUN HAFTAYA YATAY BAŞLADI

Veriler açısından yoğun geçecek haftaya dolar kuru yatay seviyede 28,56 TL'den başlarken, Euro ise 30,5223 TL'den başladı.

Dolar küresel para birimleri karşısında sakin başladı. Dolar hareketin yönüne karar vermek için yarın TSİ 16:30'da açıklanacak ABD enflasyon rakamlarını bekliyor. ABD'de tüketici fiyatları yıllık yüzde 4,1 düzeyinde bulunuyor. Fed enflasyonu yüzde 2 seviyesine düşürmek için çabalıyor. Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada daha fazla veri görmeleri gerektiğini söyledi.

Powell "Yeterince kısıtlayıcı politikalar uyguladığımızdan emin değilim" açıklamasını yaptı. Powell, Fed'in gerekirse daha fazla sıkılaştırma yapmaktan çekinmeyeceğini söyledi. Powell "Bundan sonra da dikkatli şekilde hareket edeceğiz. Birkaç ay görülen iyi verilerin bizi yanlış yönlendirmesine veya aşırı sıkılaşma riskine karşı dikkatli olacağız” dedi ve ekledi "Federal Açık Piyasa Komitesi belirli bir sürede enflasyonu yüzde 2’lik hedefe düşürmek konusunda kararlı."

Doların diğer para birimleri karşısındaki gücünü ölçen DXY endeksi 105,702 seviyesinde yatay başladı.

Merkez Bankası, yatırımcı toplantılarına başlıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'den yapılan açıklamaya göre, toplantıların ilki 11 Ocak 2024 yılında New York'ta gerçekleştirilecek.

TCMB'den yapılan açıklamada "Bu kapsamda, enflasyon, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda sunumlar yapılarak, teknik sorular yanıtlanacaktır." denildi. Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Ocak ayında ayrıca JP Morgan'ın yapacağı yatırımcı toplantılarına katılacak ve küresel yatırımcılarla buluşacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcı güveninin geri geldiğini söyledi. Bakan Şimşek, bu durumun sermaye girişine yol açacağını ifade etti.

2024 yılında dezenflasyon(enflasyon artış hızının yavaşlaması)sürecinin başlayacağını söyleyen Bakan Şimşek "2026 yılında enflasyonu tek haneye indireceğiz. Türkiye, geçmişten bu yana uyguladığı disiplinli maliye politikaları ile bütçe açığını ve kamu borç stokunu azaltmada önemli bir başarı sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

Bu hafta gözler yurtiçinde bugün cari açık ve cuma günü açıklanacak piyasa katılımcıları anketinde olacak, dışarda ise ABD ve Euro bölgesi enflasyon rakamları açıklanacak.

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