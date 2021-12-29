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  3. Altın hesabı olanların dikkatine! Merkez Bankası'ndan yeni karar! Destek verilecek

Altın hesabı olanların dikkatine! Merkez Bankası'ndan yeni karar! Destek verilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası tebliğinde, 28 Aralık 2021 tarihi itibariyle altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde Türk Lirası mevduat hesabına çevrileceği öğrenildi.

Altın hesabı olanların dikkatine! Merkez Bankası'ndan yeni karar! Destek verilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, hesap sahibinin talep etmesi halinde,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB)altın hesapları, Türk Lirası mevduat hesabına çevrilebilecek.

Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak. Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak. Bankanın hesaba uygulayacağı faiz, Merkez Bankası tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak.

Vade sonunda Türk Lirası hesap sahibine ana para ve faizi banka ödeyecek. Ancak vade sonunda, altın fiyatlarından oluşan farkın faizden yüksek olması halinde aradaki farkı Merkez Bankası ödeyecek.

Hesabın vadesinden önce bozulması halinde herhangi bir ödeme yapılmayacak. Söz konusu ödeme desteği bir defaya mahsus olarak uygulanacak.

Altın hesabı olanların dikkatine! Merkez Bankası'ndan yeni karar! Destek verilecek

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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