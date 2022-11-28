Altın ve Dolar'a yatırım yapacaksanız dikkat! İslam Memiş'ten altın ve Dolar'a yatırım yapacaklara kritik uyarı var: "Çin ortamı bozabilir"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeleri değerlendi. TV100'deki köşe yazısında piyasalarda iyimser havanın devam ettiğine dikkat çekerken Çin'deki gelişmelerin piyasalara olası etkisi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

İslam Memiş köşe yazısında şu ifadelere yer verdi: "Tüm enstrümanlarda sakin bir seyir hâkim. Ancak Çin ortamı bozabilir! Çin’de 'sıfır kovid' politikasına karşı protestolar artarak devam ediyor.

Küresel piyasalar, hem Çin’den gelen görüntülerden rahatsız hem de protestoların büyüyeceğinden endişeli. Dolar, Yen ve ABD tahvilleri gibi enstrümanlara alımlar, hisse ve emtia piyasalarında satışlar geliyor. Petrol, altın, gümüş, kripto paralar ve pariteler ondan sebep haftaya düşüşle başladı.

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ÇİN'DEKİ GELİŞMELERE DEĞİNDİ

Küresel piyasalar, hem Çin’den gelen görüntülerden rahatsız hem de protestoların büyüyeceğinden endişeli. Dolar, Yen ve ABD tahvilleri gibi enstrümanlara alımlar, hisse ve emtia piyasalarında satışlar geliyor. Petrol, altın, gümüş, kripto paralar ve pariteler ondan sebep haftaya düşüşle başladı.

SERBEST PİYASA İLE EKRAN FİYATI ARASINDA FARK VAR

Dolar endeksi’nin (dxy) 106 seviyesinin üzerine yükselmesi, doların haftaya değer artışlarıyla başlamasına neden oldu. Ekran fiyatıyla serbest piyasalar arasında yine fark olduğunu belirtmek isterim. Satış yapmak isteyenler bu farkı kesinlikle takip etmeli, ucuza satmamalı!

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Bu hafta takip edeceğim bant aralıkları:



Dolar/TL kuru = 18,58-18,68



Euro/TL kuru = 19,10-19,40



EUR/USD = 1,03-1,05



Brend Petrol = 80-88



Ons Altın = 1.705-1.755



Ons gümüş = 20,50-22,50



Gram Altın = 1.040-1.060



Gram Gümüş = 12,00-12,85



Bist 100 = 4.750-5.400



Bu hafta yurt içi piyasalar için iyimser bir hafta olacağını düşünüyorum."