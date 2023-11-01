Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı'dan altın yatırımcısına uyarı geldi: Altında fiyat vererek yıl sonu beklentisini açıkladı! Altın ve piyasa uzmanı Şirin Sarı, İsrail - Hamas savaşının çıkmasının ardından altın piyasasında çok hareketlilik yaşandığını belirterek bu duruma ilave olarak özellikle FED toplantısına dikkat çekerek çok dikkatli olunması yolunda uyarılarda bulundu. Altında fiyat vererek yıl sonu beklentisini açıkladı!