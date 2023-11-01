Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı'dan altın yatırımcısına uyarı geldi: Altında fiyat vererek yıl sonu beklentisini açıkladı!

Altın ve piyasa uzmanı Şirin Sarı, İsrail - Hamas savaşının çıkmasının ardından altın piyasasında çok hareketlilik yaşandığını belirterek bu duruma ilave olarak özellikle FED toplantısına dikkat çekerek çok dikkatli olunması yolunda uyarılarda bulundu. Altında fiyat vererek yıl sonu beklentisini açıkladı!

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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı'dan altın yatırımcısına uyarı geldi: Altında fiyat vererek yıl sonu beklentisini açıkladı! 1

FED TOPLANTI SONUCUNA DİKKAT ÇEKTİ

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öncesinde pozitif seyrederken, İsrail-Filistin çatışması ve Japon varlıkları kaynaklı oynaklık devam ediyor.

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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı'dan altın yatırımcısına uyarı geldi: Altında fiyat vererek yıl sonu beklentisini açıkladı!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı'dan altın yatırımcısına uyarı geldi: Altında fiyat vererek yıl sonu beklentisini açıkladı!
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