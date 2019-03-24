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Altındağ Belediye Spor 1 - 0 Kırşehir Belediye Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 2. Grup 28. hafta maçında Altındağ Belediye Spor, Kırşehir Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Altındağ Belediye Spor 1 - 0 Kırşehir Belediye Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 2. Grup 28. hafta maçında Altındağ Belediye Spor, Kırşehir Belediye Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Altındağ Belediye Spor ve Kırşehir Belediye Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 28. hafta maçında Altındağ Belediye Spor sahasında Kırşehir Belediye Spor ile 24.03.2019 15:00'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Altındağ Belediye Spor - Kırşehir Belediye Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ


MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
24.03.2019 15:00

MAÇIN HAKEMLERİ

ALTINDAĞ BELEDİYE SPORAltındağ Belediye Spor

Altındağ Belediye Spor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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KIRŞEHİR BELEDİYE SPORKırşehir Belediye Spor

Kırşehir Belediye Spor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Kırşehir Belediyespor28148643295014
2Esenler Erokspor281212443254818
3Altındağ Belediyespor281210633224611
4Kızılcabölükspor28129752324520
5Çatalcaspor2812883131440
6Yeni Orduspor281261046294217
7Van BBSK281012639244215
8Karşıyaka2810108293040-1
9Osmaniyespor FK2810993130391
10Pazarspor281099293139-2
11Sultanbeyli Belediyespor2810810283038-2
12Düzcespor28107112828370
13Ofspor289811283135-3
14Elaziz Belediyespor288119263835-12
15Adıyaman 1954 SK287912284030-12
16Kemerspor 2003288515244129-17
17Alibeyköyspor287714294028-11
18Bergama Belediyespor282620205612-36

Fikstür

23.03.2019Çatalcaspor0-1Elaziz Belediyespor
24.03.2019Altındağ Belediyespor1-0Kırşehir Belediyespor
24.03.2019Pazarspor2-1Anadolu Bağcılar SK
24.03.2019Osmaniyespor FK2-1Alibeyköy
24.03.2019Yeni Orduspor0-1Sultanbeyli Belediyespor
24.03.2019Adıyaman 1954 SK1-0Düzcespor
24.03.2019Bergama Belediyespor0-5Van BBSK
24.03.2019Kızılcabölükspor1-1Erokspor
24.03.2019Ofspor0-1Kemerspor 2003
24.03.2019Yeni Altındağ Bld. Kırşehir Belediyespor

 

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