Altını olanlar dikkat! Ekonomist Barış Soydan gram altının uçacağı tarihi açıkladı!

Ekonomist Barış Soydan'dan altın fiyatlarını değerlendirdi. Altınla dolar birbirinin rakibi olduğunu söyleyen Soydan, gram altının uçacağı tarihi de açıkladı! detaylar haberimizde.

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Altını olanlar dikkat! Ekonomist Barış Soydan gram altının uçacağı tarihi açıkladı!

Altın fiyatları yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Enflasyondan korunmak için yıllardır altın alan vatandaşların bilmesi gereken bir yorum da ekonomist Barış Soydan'dan geldi.

Altın piyasasıyla ilgili ekonomik verileri takip eden Soydan, altının ne zaman uçacağını açıkladı.

Dolar endeksindeki ve ABD devlet tahvillerinin faizindeki yükselişin ons altını baskıladığını söyleyen Soydan, "Dolar endeksi yani Amerikan parasının 6 güçlü para karşısındaki değerini izleyen endeks 106 seviyesine yaklaştı. Bu son 6 buçuk ayın en yüksek seviyesi. Altınla dolar birbirinin rakibi biliyorsunuz. Ona birazdan geleceğim. Bu arada Amerikan 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi yani faizi de yüzde 4.519 ki bu da 2007 yılından bu yana görülen en yüksek seviye. Yani şu anda dolar cinsinden varlıklarda büyük bir cazibe var ve işte küresel sermayenin bir kısmı altından çıkıp tahvillere ve dolara yöneliyor." dedi.

"ALTINLA DOLAR BİRBİRİNİN RAKİBİ"

Ancak Bloomberg'e altına dair çok ilginç bir analiz olduğunu kaydeden Soydan şöyle devam etti: Aslında FED'in para politikası bu kadar sıkıyken ve yakın dönemde de gevşeme işareti vermiyorken ons altının daha da düşmesi gerekirdi. Çünkü diyor Bloomberg, altınla dolar birbirinin rakibi. Dolar yükseldiğinde altın düşüyor ve dolar endeksi veya ABD devlet tahvillerinin getirisi yani faizi düştüğünde ise altın yükseliyor.

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GRAM ALTIN NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Soydan, haber analizinde görüşü yer alan yatırım şirketi yöneticisi Marcus Garvey'e göre dolar endeksinin ve ABD devlet tahvillerinin gelecek yıl düşmesiyle ons altının 2 bin 100 dolara yükseleceğini kaydetti.

Bu kapsamda ons altına bağlı olan gram altın da fiyat hareketlerinden etkilenecek.

ONS ALTIN NEDİR?

Ons; altın, gümüş gibi birçok değerli madenin fiyatının hesaplanmasında kullanılan bir ölçü birimidir. Ons ölçü biriminin dünya genelinde simgesi, OZ'dur. 1 ons altının karşılığı, 31,10 gram has altın olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Medyatava

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