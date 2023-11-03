Altının çıkışı durdurulamıyor! Gram altının yükselişi devam ediyor, dolar ise zirveyi zorluyor Dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar ve savaşlar yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendiriyor. son zamanlarda yükselişte olan altın İsrail Hamas savaşının başlamasıyla önlenemez bir yükselişle her gün zirveleri zorluyor. İşte 3Kasım 2023 Cuma günü altın kaç TL, gram ve çeyrek altın ne kadar? Tüm detayla haberimizde.