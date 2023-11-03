Altının çıkışı durdurulamıyor! Gram altının yükselişi devam ediyor, dolar ise zirveyi zorluyor

Dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar ve savaşlar yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendiriyor. son zamanlarda yükselişte olan altın İsrail Hamas savaşının başlamasıyla önlenemez bir yükselişle her gün zirveleri zorluyor. İşte 3Kasım 2023 Cuma günü altın kaç TL, gram ve çeyrek altın ne kadar? Tüm detayla haberimizde.

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Altının çıkışı durdurulamıyor! Gram altının yükselişi devam ediyor, dolar ise zirveyi zorluyor 1

Altın fiyatları cuma gününe başlarken pek bir değişim göstermedi. Gram altın yüzde 0,08 yükseliş yaşadı.

Altın yatırımcıları bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerini izleyecek. Veri yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmaya çalışan Fed için yol gösterici olacak.

3 Kasım 2023 sabahında ons altın 1986 dolar seviyesinde yer alırken gram altın 1810 liraya el değiştiriyor.

Spot piyasada güncel altın, döviz alış ve satış fiyatları:

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Altının çıkışı durdurulamıyor! Gram altının yükselişi devam ediyor, dolar ise zirveyi zorluyor
Altının çıkışı durdurulamıyor! Gram altının yükselişi devam ediyor, dolar ise zirveyi zorluyor
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