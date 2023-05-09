Altının kilogramı ne kadar oldu? Altın da son durum!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 401 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 263 bin lira, en yüksek 1 milyon 401 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 artarak 1 milyon 401 bin liradan tamamladı.

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Altının kilogramı ne kadar oldu? Altın da son durum!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 401 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 263 bin lira, en yüksek 1 milyon 401 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 artarak 1 milyon 401 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 664 milyon 986 bin 201,51 lira, işlem miktarı ise 1.969,10 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 676 milyon 989 bin 186,51 lira düzeyinde gerçekleşti.

ALTIN BORSASINDA BUGÜN EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR BELİRLENDİ:

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Demas Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.393.000,002.160,00
En Düşük1.263.000,002.164,00
En Yüksek1.401.000,002.185,00
Kapanış1.401.000,002.165,00
Ağırlıklı Ortalama1.352.412,512.171,49
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.664.986.201,51
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.969,10
Toplam İşlem Adedi84

KAYNAK: AA

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