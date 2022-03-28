Altının yerini yağ ve çay aldı

Siirt' te gerçekleşen bir düğünde çiftin arkadaşları damada takı töreninde altın yerine 1 litrelik ayçiçek yağı ve çay taktılar. Olaya çok şaşıran çiftin tepkisi sonrasında gülmek oldu. Düğün takı töreni sonrasında devam etti.

ALTIN PAHALLILIĞI ESPRİ KONUSU OLDU

Gıdaya gelen zamlar ve altının pahalı oluşuna halk düğünlerde çay ve yağ takarak esprili yaklaştı. Bu olaylar renkli görüntülere sebep oldu.