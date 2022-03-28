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  3. Altının yerini yağ ve çay aldı

Altının yerini yağ ve çay aldı

Siirt'te yapılan bir düğünde çifte takı merasiminde altın yerine yağ ve çay takılması görenleri hayrete düşürdü.

Altının yerini yağ ve çay aldı

 Siirt' te gerçekleşen bir düğünde çiftin arkadaşları damada takı töreninde altın yerine 1 litrelik ayçiçek yağı ve çay taktılar. Olaya çok şaşıran çiftin tepkisi sonrasında gülmek oldu. Düğün takı töreni sonrasında devam etti.

Altının yerini yağ ve çay aldı

ALTIN PAHALLILIĞI ESPRİ KONUSU OLDU 

Gıdaya gelen zamlar ve altının pahalı oluşuna halk düğünlerde çay ve yağ takarak esprili yaklaştı. Bu olaylar renkli görüntülere sebep oldu. 

Altının yerini yağ ve çay aldı

Altının yerini yağ ve çay aldı

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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