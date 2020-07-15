Altınoluk'ta yerleşim yerine inen domuzlar korku saçtı!

Türkiye'nin önemli tatil beldelerinden olan Altunoluk'a inen domuzlar tatil için gelen vatandaşlara korku saldı. Cadde ve sokaklarda yemek arayan domuzlar, panik ve endişeye sebep oldu.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı tatilcileri ağırlayan Altınoluk'ta yabani domuzların şehir merkezine çok yakın olan cadde ve sokaklardaki görüntüsü vatandaşlarda endişe yarattı. Son zamanlarda doğada ve ormanda yaşayan yabani domuzların şehir merkezine yakın yerleşim yerlerinde görülmesi ve insanların arasında yiyecek aramaya inmesi ilginç görüntülere neden oldu.

''ÇOK ENDİŞELİYİZ VE KORKUYORUZ''

Özellikle akşam saatlerinde yiyecek aramak için insanlardan hiç çekinmeden rahat hareket eden domuzlar, ilginç görüntülerin yanı sıra o bölgede yaşayan tatilcileri korkuya ve endişeye sevk etti.

Her yıl yazlıklarına tatil için gelen vatandaşlar, yabani domuzların yerleşim yerlerinde dolaşmalarından çok endişe ettiklerini ve çok korktuklarını belirterek "Her akşam ve sabahları spor ve yürüyüş yapmak için çıkıyorduk, yabani domuzları karşımızda birden görünce çok şaşırdık ve korktuk. Artık bundan sonra spor ve yürüyüş için çok endişeliyiz ve korkuyoruz" diyerek endişelerini dile getirdiler.