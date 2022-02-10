Altınordu 1-2 Gençlerbirliği | Maç sonucu

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 24. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Altınordu ile Gençlerbirliği karşılaştı. 25. dakikada Recep Aydın'ın golüyle öne geçen Altınordu skoru koruyamadı. 45'de Sandro Lima ile skoru eşitleyen Gençlerbirliği 56'da Eleke ile öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Gençlerbirliği 3 puana uzanan taraf oldu.