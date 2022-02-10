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Altınordu 1-2 Gençlerbirliği | Maç sonucu

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Altınordu ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip öne geçse de Gençlerbirliği geriye dönerek maçı kazanmayı başardı.

Altınordu 1-2 Gençlerbirliği | Maç sonucu
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