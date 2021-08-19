Altınordu 1-3 Tuzlaspor | MAÇ SONUCU TFF 1. Lig'de heyecan 2. hafta maçları ile hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Altınordu ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Konuk ekibin baştan sona önde getirdiği mücadele 1-3 Tuzlaspor galibiyetiyle noktalandı.

TFF 1. ligde ilk hafta maçlarının sona ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrilmişti. İkinci hafta karşılaşmasında Altınordu ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Tuzlaspor, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini mağlup ederek puanının 4'e yükseltirken, Altınordu ise 1 puanda kaldı. ALTINORDU - TUZLASPOR MAÇINDAN DAKİKALAR 8. dakikada Ferhat Öztorun'un ceza yayının sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kale önünde topa dokunan Jurgen Bardhi, golü attı. 0-1

21. dakikada Erhan Kartal'ın ortasında meşin yuvarlağa kafayla vuran İsmail Konuk, fileleri havalandırdı . 0-2

31. dakikada Feyttullah Gürlük'ün sağdan pasında kale önünde topla buluşan Ahmet İlhan Özek, skoru 1-2'e getirdi.

45+1. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Tayfun Aydoğan, farkı yeniden 2'ye çıkardı. 1-3

54. dakikada Erhan Kartal'ın pasında topla buluşan Marcus Pedersen şutunda kaleciyi geçemedi.

56. dakikada Enis Destan'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet İlhan Özek'in şutunu kaleci son anda çıkardı.

83. dakikada Kenan Fakılı'nın ortasında topla buluşan Hüsamettin Yener, müsait durumda pozisyonu gole çeviremedi.