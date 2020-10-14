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  3. Altınordu Belediyesi alt ve üst yapı çalışmalarına hız verdi

Altınordu Belediyesi alt ve üst yapı çalışmalarına hız verdi

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, kış gelmeden sağlam bir alt ve üst yapısı olan bir şehir inşa etmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Altınordu Belediyesi alt ve üst yapı çalışmalarına hız verdi

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, sağlam bir alt ve üst yapısı olan bir şehir inşa etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, şehir merkezinde yılların kronikleşmiş sorunlarını da çözüme kavuştururken, bölgelerde başlattığı alt yapı çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Yeni Mahalle'de, Okullar Caddesi ile Köprübaşı mevkisi arasını kapsayan geniş bir alanda başlanan alt yapı ve üst yapı çalışmalarını tamamlayan Altınordu Belediyesi, hizmete sunduğu 1. etabın ardından 2. etap çalışmalarını da sürdürüyor.

22'si merkez, 70'i kırsal mahalle olmak üzere 92 mahalle de ihtiyaç ve talepler doğrultusunda çalışmalarını yürüten Altınordu Belediyesi ekipleri, yaptığı planlama ve program çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri uhdesinde yağmur suyu hattı yenileme, reglaj, malzemeli yol bakım onarımı, heyelan temizleme, boru atma, imar yolu açma ve parke tamiratı çalışması gerçekleştiriyor.

Altınordu Belediyesi alt ve üst yapı çalışmalarına hız verdi

Altınordu Belediyesi alt ve üst yapı çalışmalarına hız verdi



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