Altınordu - Beypiliç Boluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 20. hafta maçında Altınordu, Beypiliç Boluspor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-1 sona erdi. Altınordu ve Beypiliç Boluspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 20. hafta maçında Altınordu sahasında Beypiliç Boluspor ile 07.02.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Altınordu - Beypiliç Boluspor Maç Sonucu ne oldu? Altınordu, Beypiliç Boluspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Altınordu Beypiliç Boluspor Maçının Özeti için Tıklayın Altınordu Beypiliç Boluspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

07.02.2021 16:00

Altınordu Beypiliç Boluspor Maçının Hakemleri

Yasin Kol(hakem), Uygar Bebek(1. Yardımcı Hakem), Oğuz Terzi(2. Yardımcı Hakem), Tolga Sancak(dördüncü Hakem)

Altınordu

Altınordu İlk 11

1. Erhan Erentürk, 27. Emre Nefiz, 3. Ufuk Budak, 90. Sinan Osmanoğlu, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 8. Oğulcan Ülgün, 17. Burak İnce, 24. Furkan Çil, 94. Enis Destan, 30. Recep Aydın, 7. Metehan Mimaroğlu

Yedekler

16. Mertcan Dağlı, 6. Muzaffer Kocaer, 10. Ahmet Dereli, 20. Kahraman Demirtaş, 21. Yiğit Emre Çeltik, 26. Furkan Metin, 52. Hüsamettin Yener, 77. Şeref Özcan, 80. Sami Satılmış, 92. Rahmi Salih Kaya

Teknik Sorumlu

Hüseyin Eroğlu

Goller

Enis Destan,8.dk (f), Burak İnce,18.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Recep Aydın 2.dk, Sarı Kart Hüsamettin Yener 90.dk, Sarı Kart Oğulcan Ülgün 22.dk

Oyundan Çıkanlar

Metehan Mimaroğlu 57.dk, Oğulcan Ülgün 78.dk, Enis Destan 78.dk, Emre Nefiz 65.dk, Burak İnce 57.dk

Oyuna Girenler

Şeref Özcan 57.dk, Kahraman Demirtaş 78.dk, Hüsamettin Yener 78.dk, Rahmi Salih Kaya 65.dk, Yiğit Emre Çeltik 57.dk

Beypiliç Boluspor

Beypiliç Boluspor İlk 11

98. Gentıan Selmanı, 4. Fethi Özer, 5. Tugay Kacar, 10. Gökhan Sazdağı, 13. Oğuzhan Berber, 20. Papa Alıoune Dıouf, 24. Edwın Oppong Anane-gyasi, 35. Alican Özfesli, 86. Burak Bekaroğlu, 92. Muhsin Yıldırım, 99. Mustafa Çeçenoğlu

Yedekler

29. Ömer Alıcı, 6. Burak Asan, 11. Hamza Gür, 21. Araz Abdullayev, 23. Muhammed Gümüşkaya, 39. Kabongo Kasongo, 40. Emin Bayram, 54. Ensar Bilir, 70. Harıs Hajdarevıc, 71. Atamer Bilgin

Teknik Sorumlu

Reha Kemal Erginer

Goller

Mustafa Çeçenoğlu,45.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Fethi Özer 90+5.dk, Sarı Kart Burak Bekaroğlu 72.dk, Sarı Kart Emin Bayram 90+2.dk, Kırmızı Kart Harıs Hajdarevıc 85.dk, Sarı Kart Kabongo Kasongo 89.dk

Oyundan Çıkanlar

Gökhan Sazdağı 90.dk, Muhsin Yıldırım 71.dk, Alican Özfesli 46.dk, Papa Alıoune Dıouf 71.dk, Edwın Oppong Anane-gyasi 78.dk

Oyuna Girenler

Araz Abdullayev 90.dk, Emin Bayram 71.dk, Harıs Hajdarevıc 46.dk, Kabongo Kasongo 71.dk, Hamza Gür 78.dk

TFF 1. Lig 20.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 19 12 5 2 30 13 41 17 2 İstanbulspor 20 12 4 4 43 23 40 20 3 Samsunspor 20 11 7 2 30 19 40 11 4 Adana Demirspor 20 11 4 5 35 19 37 16 5 Tuzlaspor 20 11 3 6 31 27 36 4 6 Altay 20 11 2 7 36 20 35 16 7 Ankara Keçiörengücü 20 10 4 6 25 14 34 11 8 Altınordu 20 10 4 6 28 28 34 0 9 Bursaspor 19 9 3 7 34 30 30 4 10 Bandırmaspor 20 8 3 9 24 23 27 1 11 Adanaspor 20 7 3 10 29 26 24 3 12 Ümraniyespor 20 6 6 8 23 31 24 -8 13 Boluspor 20 5 4 11 20 26 19 -6 14 Akhisarspor 20 5 4 11 17 28 19 -11 15 Balıkesirspor 20 5 4 11 19 31 19 -12 16 Menemenspor 20 4 7 9 20 34 19 -14 17 Ankaraspor 20 3 4 13 13 33 13 -20 18 Eskişehirspor 20 0 7 13 12 44 7 -32

TFF 1. Lig 20.Hafta Fikstür