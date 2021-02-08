Altınordu - Beypiliç Boluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 20. hafta maçında Altınordu, Beypiliç Boluspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 20. hafta maçında Altınordu, Beypiliç Boluspor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-1 sona erdi. Altınordu ve Beypiliç Boluspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 20. hafta maçında Altınordu sahasında Beypiliç Boluspor ile 07.02.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Altınordu - Beypiliç Boluspor Maç Sonucu ne oldu?
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Altınordu Beypiliç Boluspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
07.02.2021 16:00
Altınordu Beypiliç Boluspor Maçının Hakemleri
Yasin Kol(hakem), Uygar Bebek(1. Yardımcı Hakem), Oğuz Terzi(2. Yardımcı Hakem), Tolga Sancak(dördüncü Hakem)
Altınordu İlk 11
1. Erhan Erentürk, 27. Emre Nefiz, 3. Ufuk Budak, 90. Sinan Osmanoğlu, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 8. Oğulcan Ülgün, 17. Burak İnce, 24. Furkan Çil, 94. Enis Destan, 30. Recep Aydın, 7. Metehan Mimaroğlu
Yedekler
16. Mertcan Dağlı, 6. Muzaffer Kocaer, 10. Ahmet Dereli, 20. Kahraman Demirtaş, 21. Yiğit Emre Çeltik, 26. Furkan Metin, 52. Hüsamettin Yener, 77. Şeref Özcan, 80. Sami Satılmış, 92. Rahmi Salih Kaya
Teknik Sorumlu
Hüseyin Eroğlu
Goller
Enis Destan,8.dk (f), Burak İnce,18.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Recep Aydın 2.dk, Sarı Kart Hüsamettin Yener 90.dk, Sarı Kart Oğulcan Ülgün 22.dk
Oyundan Çıkanlar
Metehan Mimaroğlu 57.dk, Oğulcan Ülgün 78.dk, Enis Destan 78.dk, Emre Nefiz 65.dk, Burak İnce 57.dk
Oyuna Girenler
Şeref Özcan 57.dk, Kahraman Demirtaş 78.dk, Hüsamettin Yener 78.dk, Rahmi Salih Kaya 65.dk, Yiğit Emre Çeltik 57.dk
Beypiliç Boluspor İlk 11
98. Gentıan Selmanı, 4. Fethi Özer, 5. Tugay Kacar, 10. Gökhan Sazdağı, 13. Oğuzhan Berber, 20. Papa Alıoune Dıouf, 24. Edwın Oppong Anane-gyasi, 35. Alican Özfesli, 86. Burak Bekaroğlu, 92. Muhsin Yıldırım, 99. Mustafa Çeçenoğlu
Yedekler
29. Ömer Alıcı, 6. Burak Asan, 11. Hamza Gür, 21. Araz Abdullayev, 23. Muhammed Gümüşkaya, 39. Kabongo Kasongo, 40. Emin Bayram, 54. Ensar Bilir, 70. Harıs Hajdarevıc, 71. Atamer Bilgin
Teknik Sorumlu
Reha Kemal Erginer
Goller
Mustafa Çeçenoğlu,45.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Fethi Özer 90+5.dk, Sarı Kart Burak Bekaroğlu 72.dk, Sarı Kart Emin Bayram 90+2.dk, Kırmızı Kart Harıs Hajdarevıc 85.dk, Sarı Kart Kabongo Kasongo 89.dk
Oyundan Çıkanlar
Gökhan Sazdağı 90.dk, Muhsin Yıldırım 71.dk, Alican Özfesli 46.dk, Papa Alıoune Dıouf 71.dk, Edwın Oppong Anane-gyasi 78.dk
Oyuna Girenler
Araz Abdullayev 90.dk, Emin Bayram 71.dk, Harıs Hajdarevıc 46.dk, Kabongo Kasongo 71.dk, Hamza Gür 78.dk
TFF 1. Lig 20.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|19
|12
|5
|2
|30
|13
|41
|17
|2
|İstanbulspor
|20
|12
|4
|4
|43
|23
|40
|20
|3
|Samsunspor
|20
|11
|7
|2
|30
|19
|40
|11
|4
|Adana Demirspor
|20
|11
|4
|5
|35
|19
|37
|16
|5
|Tuzlaspor
|20
|11
|3
|6
|31
|27
|36
|4
|6
|Altay
|20
|11
|2
|7
|36
|20
|35
|16
|7
|Ankara Keçiörengücü
|20
|10
|4
|6
|25
|14
|34
|11
|8
|Altınordu
|20
|10
|4
|6
|28
|28
|34
|0
|9
|Bursaspor
|19
|9
|3
|7
|34
|30
|30
|4
|10
|Bandırmaspor
|20
|8
|3
|9
|24
|23
|27
|1
|11
|Adanaspor
|20
|7
|3
|10
|29
|26
|24
|3
|12
|Ümraniyespor
|20
|6
|6
|8
|23
|31
|24
|-8
|13
|Boluspor
|20
|5
|4
|11
|20
|26
|19
|-6
|14
|Akhisarspor
|20
|5
|4
|11
|17
|28
|19
|-11
|15
|Balıkesirspor
|20
|5
|4
|11
|19
|31
|19
|-12
|16
|Menemenspor
|20
|4
|7
|9
|20
|34
|19
|-14
|17
|Ankaraspor
|20
|3
|4
|13
|13
|33
|13
|-20
|18
|Eskişehirspor
|20
|0
|7
|13
|12
|44
|7
|-32
TFF 1. Lig 20.Hafta Fikstür
|05.02.0021
|Samsunspor
|3-1
|Bandırmaspor
|06.02.0021
|Adana Demirspor
|2-0
|Osmanlıspor FK
|06.02.0021
|İstanbulspor
|2-3
|Ümraniyespor
|06.02.0021
|Tuzlaspor
|2-0
|Menemenspor
|06.02.0021
|Eskişehirspor
|0-5
|Altay
|07.02.0021
|Ankara Keçiörengücü
|1-0
|Adanaspor
|07.02.0021
|Altınordu
|2-1
|Boluspor
|07.02.0021
|Balıkesirspor
|3-0
|Akhisarspor
|08.02.0021
|Giresunspor
|Bursaspor