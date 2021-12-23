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Altınordu– Boluspor canlı izle | Altınordu - Boluspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig’in 19.haftasında Altınordu ile Boluspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Altınordu– Boluspor canlı izle | Altınordu - Boluspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Altınordu– Boluspor canlı izle | Altınordu - Boluspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig’de heyecan 19.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Altınordu ile Boluspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek isteyenler için Altınordu– Boluspor canlı izle | Altınordu - Boluspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik. 

ALTINORDU– BOLUSPOR CANLI İZLE

Spor Toto 1.Ligin 19.haftasında Altınordu ile Boluspor  arasında oynanan maç, 24 Aralık 2021 Cuma günü Bornova Aziz Kocaoğlu  Stadyumu’nda saat 16.30'da başladı.

Zorlu maçı hakem Alper Akarsu yönetiyor. Akarsu'nun  yardımcılıklarını ise Muhammet Yumak ve Mehmet Akıncık  yapıyor. 

ALTINORDU– BOLUSPOR CANLI İZLE

ALTINORDU - BOLUSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Ligin 19.haftasında Altınordu ile Boluspor  arasında oynanan maç BeIN Sports Max 1 kanalından şifreli, TRT Spor'dan ise şifresiz olarak izlenebilecek. 

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ALTINORDU - BOLUSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ALTINORDU - BOLUSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

ALTINORDU İLK 11

1. ALİ EMRE YANAR
26. FURKAN METİN
11. ALİ DERE
92. RAHMİ SALİH KAYA
2. VOLKAN FINDIKLI
5. METEHAN YİLMAZ
9. AHMET İLHAN ÖZEK
8. MUZAFFER KOCAER
10. AHMET DERELİ
17. RECEP AYDIN
52. HÜSAMETTİN YENER

 Yedekler

16. EMİRHAN EMİR
83. SERHAT ÖZTAŞDELEN
7. ŞEREF ÖZCAN
18. RIDVAN KOÇAK
23. YUSUF YALÇIN ARSLAN
42. KENAN FAKILI
77. FEYTTULLAH GÜRLÜK
80. SAMİ SATILMIŞ
88. YUSUF CAN ESENDEMİR
99. ANIL ARICIOĞLU

 Teknik Sorumlu

HÜSEYİN EROĞLU

BOLUSPOR İLK 11

1. GENTIAN SELMANI
4. FETHİ ÖZER
10. DEJVİ BREGU
21. ODISE ROSHI
22. MEHMET ZAHİT ÇINAR
23. KABONGO KASONGO
40. EMİN BAYRAM
50. ALİ KETEN
66. ABDURRAHMAN CANLI
67. BERTU ALİCAN ÖZYÜREK
77. BERK YILDIZ

 Yedekler

13. ÖMER ALICI
5. TUGAY KACAR
7. ABDOULAYE DIARRASSOUBA
14. HAKAN BİLGİÇ
15. ARDA HİLMİ ŞENGÜL
16. JAKOB NOVAK
27. ERDEM CAN POLAT
52. ARDA KÖKSAL
54. ENSAR BİLİR
65. DİYAR KABA

 Teknik Sorumlu

REHA KEMAL ERGİNER

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