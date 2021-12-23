Altınordu– Boluspor canlı izle | Altınordu - Boluspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig’de heyecan 19.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Altınordu ile Boluspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek isteyenler için Altınordu– Boluspor canlı izle | Altınordu - Boluspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.

ALTINORDU– BOLUSPOR CANLI İZLE

Spor Toto 1.Ligin 19.haftasında Altınordu ile Boluspor arasında oynanan maç, 24 Aralık 2021 Cuma günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda saat 16.30'da başladı.

Zorlu maçı hakem Alper Akarsu yönetiyor. Akarsu'nun yardımcılıklarını ise Muhammet Yumak ve Mehmet Akıncık yapıyor.

ALTINORDU– BOLUSPOR CANLI İZLE

ALTINORDU - BOLUSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Ligin 19.haftasında Altınordu ile Boluspor arasında oynanan maç BeIN Sports Max 1 kanalından şifreli, TRT Spor'dan ise şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ALTINORDU - BOLUSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ALTINORDU - BOLUSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

ALTINORDU İLK 11

1. ALİ EMRE YANAR

26. FURKAN METİN

11. ALİ DERE

92. RAHMİ SALİH KAYA

2. VOLKAN FINDIKLI

5. METEHAN YİLMAZ

9. AHMET İLHAN ÖZEK

8. MUZAFFER KOCAER

10. AHMET DERELİ

17. RECEP AYDIN

52. HÜSAMETTİN YENER

Yedekler

16. EMİRHAN EMİR

83. SERHAT ÖZTAŞDELEN

7. ŞEREF ÖZCAN

18. RIDVAN KOÇAK

23. YUSUF YALÇIN ARSLAN

42. KENAN FAKILI

77. FEYTTULLAH GÜRLÜK

80. SAMİ SATILMIŞ

88. YUSUF CAN ESENDEMİR

99. ANIL ARICIOĞLU

Teknik Sorumlu

HÜSEYİN EROĞLU

BOLUSPOR İLK 11

1. GENTIAN SELMANI

4. FETHİ ÖZER

10. DEJVİ BREGU

21. ODISE ROSHI

22. MEHMET ZAHİT ÇINAR

23. KABONGO KASONGO

40. EMİN BAYRAM

50. ALİ KETEN

66. ABDURRAHMAN CANLI

67. BERTU ALİCAN ÖZYÜREK

77. BERK YILDIZ

Yedekler

13. ÖMER ALICI

5. TUGAY KACAR

7. ABDOULAYE DIARRASSOUBA

14. HAKAN BİLGİÇ

15. ARDA HİLMİ ŞENGÜL

16. JAKOB NOVAK

27. ERDEM CAN POLAT

52. ARDA KÖKSAL

54. ENSAR BİLİR

65. DİYAR KABA

Teknik Sorumlu

REHA KEMAL ERGİNER