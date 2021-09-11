Altınordu – Bursaspor Maçı Canlı Yayın Ne Zaman Hangi Kanalda Saat Kaçta?

Altınordu – Bursaspor arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Altınordu – Bursaspor maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.

Altınordu- Bursaspor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta

Altınordu-Bursaspor maçı 12.09.2021 tarihinde saat 20:00 itibari ile başlayacak ve TRTSPOR tarafından canlı olarak yayınlanacaktır.

Altınordu- Bursaspor Maçı TRT SPOR Canlı Yayın İzle

Altınordu– Bursaspor maçını aşağıda yer alan link üzerinden canlı yayın ile takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Yayın

Altınordu - Bursaspor Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip

Altınordu – Bursaspor maçının canlı skor takibini ve maç anlatımını aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Skor Takip

Altınordu - Bursaspor Puan Durumu

Ev sahibi Altınordu takımı oynadığı 3 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet ile ayrılırken 1 puan topladı ve TFF 1.Lig'de 16. sırada kendisine yer buldu Rakip Bursaspor takımı oynadığı 3 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet 1 puan topladı ve TFF 1.Lig'de 15. sırada kendisine yer buldu

Altınordu - Bursaspor Maçının Hakemi

Karşılaşmada (H) ALPER ÇETİN düdük çalacak

Altınordu-BursasporAttıkları ve Yedikleri Gol Sayıları

Altınordu takımı oynadığı 3 maç sonrasında 2 gol atıp kalesinde 7 gol gördü ve -5 averajı bulunuyor Bursaspor takımı oynadığı 3 maç sonrasında 2 gol atıp kalesinde 5 gol gördü ve -3 averajı bulunuyor