Altınordu – Bursaspor Maçı Canlı Yayın Ne Zaman Hangi Kanalda Saat Kaçta?
TFF 1.lig’de Altınordu takımı ile Bursaspor takımı karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadeleyi canlı izlemek ve takip etmek isteyen izleyiciler Altınordu – Bursaspor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda sorularının cevabını arıyor.
Altınordu – Bursaspor arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Altınordu – Bursaspor maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.
Altınordu- Bursaspor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta
Altınordu-Bursaspor maçı 12.09.2021 tarihinde saat 20:00 itibari ile başlayacak ve TRTSPOR tarafından canlı olarak yayınlanacaktır.
Altınordu- Bursaspor Maçı TRT SPOR Canlı Yayın İzle
Altınordu– Bursaspor maçını aşağıda yer alan link üzerinden canlı yayın ile takip edebilirsiniz.
Altınordu - Bursaspor Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip
Altınordu – Bursaspor maçının canlı skor takibini ve maç anlatımını aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.
Altınordu - Bursaspor Puan Durumu
Ev sahibi Altınordu takımı oynadığı 3 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet ile ayrılırken 1 puan topladı ve TFF 1.Lig'de 16. sırada kendisine yer buldu Rakip Bursaspor takımı oynadığı 3 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet 1 puan topladı ve TFF 1.Lig'de 15. sırada kendisine yer buldu
Altınordu - Bursaspor Maçının Hakemi
Karşılaşmada (H) ALPER ÇETİN düdük çalacak
Altınordu-BursasporAttıkları ve Yedikleri Gol Sayıları
Altınordu takımı oynadığı 3 maç sonrasında 2 gol atıp kalesinde 7 gol gördü ve -5 averajı bulunuyor Bursaspor takımı oynadığı 3 maç sonrasında 2 gol atıp kalesinde 5 gol gördü ve -3 averajı bulunuyor