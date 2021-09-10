TFF 1. Lig'de ilk üç hafta maçlarının oynanmasının ardından Milli araya gidilmişti. Aranın tamamlanması ile birlikte dördüncü hafta maçları ile yeniden başlayacak TFF 1. lig mücadelesinde heyecan Altınordu ile Bursaspor arasındaki maçla devam edecek. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Altınordu - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

ALTINORDU - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altınordu - Bursaspor maçı 12 Eylül 2021 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 20:00'da başlayacak. Bu zorlu mücadele İzmir'de, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

ALTINORDU - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Altınordu - Bursaspor karşılaşması TRT Avaz ve Beinsports Max 1 kanallarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı TRT Avaz'dan şifresiz olarak izleyebilecek. TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Mücadeleyi hakem Alper Çetin yönetecek. Çetin'in yardımcılıklarını ise Nurettin Dinçer Demir ve Mustafa Yüksel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Barkın Kara olacak.