TFF 1. Lig'de haftalar geçilirken ligde heyecan da artıyor. Takımların başarı yakalamak için kıyasıya mücadele ettiği ligde futbol heyecanı 6. hafta maçlarıyla sürecek. Bu kapsamda Altınordu ile Denizlispor takımları karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Altınordu - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ALTINORDU - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altınordu - Denizlispor maçı 19 Eylül 2021 Pazar günü oynanacak. İzmir'de , Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

ALTINORDU - DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Altınordu- Denizlispor maçı TRT Avaz ve Bein Sports Max 1 kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı TRT Avaz'dan şifresiz olarak izleyebilecek.

Müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetecek. Güzenge'nin yardımcılıklarını Murat Temel ve Ogün Kamacı yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Yusuf Aydın görev alacak.