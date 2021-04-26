Altınordu - Gzt Giresunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 32. hafta maçında Altınordu, Gzt Giresunspor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-0 sona erdi. Altınordu ve Gzt Giresunspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 32. hafta maçında Altınordu sahasında Gzt Giresunspor ile 25.04.2021 20:30'da karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Altınordu - Gzt Giresunspor Maç Sonucu ne oldu? Altınordu, Gzt Giresunspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Altınordu Gzt Giresunspor Maçının Özeti için Tıklayın Altınordu Gzt Giresunspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 20:30

Altınordu Gzt Giresunspor Maçının Hakemleri

Tugay Kaan Numanoğlu(hakem), Erkan Akbulut(1. Yardımcı Hakem), Hasan Hüseyin Tetik(2. Yardımcı Hakem), Ozan Ergün(dördüncü Hakem)

Altınordu

Altınordu İlk 11

1. Erhan Erentürk, 27. Emre Nefiz, 92. Rahmi Salih Kaya, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 20. Kahraman Demirtaş, 8. Oğulcan Ülgün, 9. Ahmet İlhan Özek, 24. Furkan Çil, 94. Enis Destan, 30. Recep Aydın, 7. Metehan Mimaroğlu

Yedekler

31. Serhat Öztaşdelen, 6. Muzaffer Kocaer, 17. Burak İnce, 21. Yiğit Emre Çeltik, 26. Furkan Metin, 37. Yiğithan Güveli, 52. Hüsamettin Yener, 80. Sami Satılmış, 90. Sinan Osmanoğlu

Teknik Sorumlu

Hüseyin Eroğlu

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Enis Destan 82.dk, Sarı Kart Rahmi Salih Kaya 43.dk

Oyundan Çıkanlar

Ahmet İlhan Özek 74.dk, Yusuf Yalçın Arslan 74.dk, Emre Nefiz 90.dk

Oyuna Girenler

Hüsamettin Yener 74.dk, Muzaffer Kocaer 74.dk, Yiğithan Güveli 90.dk

Gzt Giresunspor

Gzt Giresunspor İlk 11

1. Onurcan Piri, 3. Hüsamettin Tut, 28. Erol Can Akdağ, 10. Eren Tozlu, 14. Mıchal Jan Nalepa, 17. Ibrahıma Balde, 22. Sadi Karaduman, 7. Abdou Razack Traore, 6. Mehmet Taş, 77. Hayrullah Bilazer, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma

Yedekler

33. Göktan Cörüt, 4. Arda Kılıç, 19. Yasin Ozan, 37. Kerem Kalafat, 68. İshak Doğan, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 99. Caner Hüseyin Bağ, 20. Alperen Aydın

Teknik Sorumlu

Ümit Şengül

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Hayrullah Bilazer 8.dk

Oyundan Çıkanlar

Eren Tozlu 79.dk, Abdou Razack Traore 90.dk, Mıchal Jan Nalepa 67.dk

Oyuna Girenler

Kerem Kalafat 79.dk, Muhammed Himmet Ertürk 90.dk, Caner Hüseyin Bağ 67.dk

TFF 1. Lig 32.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adana Demirspor 32 19 7 6 57 26 64 31 2 Giresunspor 32 19 7 6 49 24 64 25 3 Samsunspor 32 18 10 4 53 29 64 24 4 İstanbulspor 32 18 6 8 59 33 60 26 5 Altay 32 18 3 11 61 36 57 25 6 Altınordu 32 15 9 8 50 43 54 7 7 Ankara Keçiörengücü 32 15 7 10 42 27 52 15 8 Ümraniyespor 32 14 8 10 45 41 50 4 9 Tuzlaspor 32 14 5 13 43 48 47 -5 10 Bursaspor 32 13 4 15 51 53 43 -2 11 Bandırmaspor 32 11 6 15 42 45 39 -3 12 Boluspor 32 11 5 16 34 40 38 -6 13 Balıkesirspor 32 9 8 15 35 45 35 -10 14 Adanaspor 32 9 7 16 42 50 34 -8 15 Menemenspor 32 7 13 12 36 54 34 -18 16 Akhisarspor 32 8 5 19 35 55 29 -20 17 Ankaraspor 32 6 8 18 32 56 26 -24 18 Eskişehirspor 32 1 8 23 22 83 11 -61

TFF 1. Lig 32.Hafta Fikstür