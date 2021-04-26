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Altınordu - Gzt Giresunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 32. hafta maçında Altınordu, Gzt Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Altınordu - Gzt Giresunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 32. hafta maçında Altınordu, Gzt Giresunspor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-0 sona erdi. Altınordu ve Gzt Giresunspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 32. hafta maçında Altınordu sahasında Gzt Giresunspor ile 25.04.2021 20:30'da karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Altınordu - Gzt Giresunspor Maç Sonucu ne oldu?

Altınordu, Gzt Giresunspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Altınordu Gzt Giresunspor Maçının Özeti için Tıklayın

Altınordu Gzt Giresunspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 20:30

Altınordu Gzt Giresunspor Maçının Hakemleri

Tugay Kaan Numanoğlu(hakem), Erkan Akbulut(1. Yardımcı Hakem), Hasan Hüseyin Tetik(2. Yardımcı Hakem), Ozan Ergün(dördüncü Hakem)

ALTINORDUAltınordu

Altınordu İlk 11

1. Erhan Erentürk, 27. Emre Nefiz, 92. Rahmi Salih Kaya, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 20. Kahraman Demirtaş, 8. Oğulcan Ülgün, 9. Ahmet İlhan Özek, 24. Furkan Çil, 94. Enis Destan, 30. Recep Aydın, 7. Metehan Mimaroğlu

Yedekler

31. Serhat Öztaşdelen, 6. Muzaffer Kocaer, 17. Burak İnce, 21. Yiğit Emre Çeltik, 26. Furkan Metin, 37. Yiğithan Güveli, 52. Hüsamettin Yener, 80. Sami Satılmış, 90. Sinan Osmanoğlu

Teknik Sorumlu

Hüseyin Eroğlu

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Enis Destan 82.dk, Sarı Kart Rahmi Salih Kaya 43.dk

Oyundan Çıkanlar

Ahmet İlhan Özek 74.dk, Yusuf Yalçın Arslan 74.dk, Emre Nefiz 90.dk

Oyuna Girenler

Hüsamettin Yener 74.dk, Muzaffer Kocaer 74.dk, Yiğithan Güveli 90.dk

GZT GİRESUNSPORGzt Giresunspor

Gzt Giresunspor İlk 11

1. Onurcan Piri, 3. Hüsamettin Tut, 28. Erol Can Akdağ, 10. Eren Tozlu, 14. Mıchal Jan Nalepa, 17. Ibrahıma Balde, 22. Sadi Karaduman, 7. Abdou Razack Traore, 6. Mehmet Taş, 77. Hayrullah Bilazer, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma

Yedekler

33. Göktan Cörüt, 4. Arda Kılıç, 19. Yasin Ozan, 37. Kerem Kalafat, 68. İshak Doğan, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 99. Caner Hüseyin Bağ, 20. Alperen Aydın

Teknik Sorumlu

Ümit Şengül

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Hayrullah Bilazer 8.dk

Oyundan Çıkanlar

Eren Tozlu 79.dk, Abdou Razack Traore 90.dk, Mıchal Jan Nalepa 67.dk

Oyuna Girenler

Kerem Kalafat 79.dk, Muhammed Himmet Ertürk 90.dk, Caner Hüseyin Bağ 67.dk

TFF 1. Lig 32.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adana Demirspor32197657266431
2Giresunspor32197649246425
3Samsunspor321810453296424
4İstanbulspor32186859336026
5Altay321831161365725
6Altınordu3215985043547
7Ankara Keçiörengücü321571042275215
8Ümraniyespor32148104541504
9Tuzlaspor3214513434847-5
10Bursaspor3213415515343-2
11Bandırmaspor3211615424539-3
12Boluspor3211516344038-6
13Balıkesirspor329815354535-10
14Adanaspor329716425034-8
15Menemenspor3271312365434-18
16Akhisarspor328519355529-20
17Ankaraspor326818325626-24
18Eskişehirspor321823228311-61

TFF 1. Lig 32.Hafta Fikstür

25.04.2021Boluspor0-2Samsunspor
25.04.2021Ankaraspor3-2Bandırmaspor
25.04.2021Tuzlaspor0-3Adana Demirspor
25.04.2021Menemenspor2-1Eskişehirspor
25.04.2021Osmanlıspor FK Bandırmaspor
25.04.2021Adanaspor0-2Ümraniyespor
25.04.2021Akhisarspor2-0Altay
25.04.2021Altınordu0-0Giresunspor
25.04.2021Bursaspor1-2İstanbulspor
25.04.2021Balıkesirspor1-2Ankara Keçiörengücü
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