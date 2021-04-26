Altınordu - Gzt Giresunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 32. hafta maçında Altınordu, Gzt Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 32. hafta maçında Altınordu, Gzt Giresunspor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-0 sona erdi. Altınordu ve Gzt Giresunspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 32. hafta maçında Altınordu sahasında Gzt Giresunspor ile 25.04.2021 20:30'da karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Altınordu - Gzt Giresunspor Maç Sonucu ne oldu?
Altınordu, Gzt Giresunspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Altınordu Gzt Giresunspor Maçının Özeti için Tıklayın
Altınordu Gzt Giresunspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 20:30
Altınordu Gzt Giresunspor Maçının Hakemleri
Tugay Kaan Numanoğlu(hakem), Erkan Akbulut(1. Yardımcı Hakem), Hasan Hüseyin Tetik(2. Yardımcı Hakem), Ozan Ergün(dördüncü Hakem)
Altınordu İlk 11
1. Erhan Erentürk, 27. Emre Nefiz, 92. Rahmi Salih Kaya, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 20. Kahraman Demirtaş, 8. Oğulcan Ülgün, 9. Ahmet İlhan Özek, 24. Furkan Çil, 94. Enis Destan, 30. Recep Aydın, 7. Metehan Mimaroğlu
Yedekler
31. Serhat Öztaşdelen, 6. Muzaffer Kocaer, 17. Burak İnce, 21. Yiğit Emre Çeltik, 26. Furkan Metin, 37. Yiğithan Güveli, 52. Hüsamettin Yener, 80. Sami Satılmış, 90. Sinan Osmanoğlu
Teknik Sorumlu
Hüseyin Eroğlu
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Enis Destan 82.dk, Sarı Kart Rahmi Salih Kaya 43.dk
Oyundan Çıkanlar
Ahmet İlhan Özek 74.dk, Yusuf Yalçın Arslan 74.dk, Emre Nefiz 90.dk
Oyuna Girenler
Hüsamettin Yener 74.dk, Muzaffer Kocaer 74.dk, Yiğithan Güveli 90.dk
Gzt Giresunspor İlk 11
1. Onurcan Piri, 3. Hüsamettin Tut, 28. Erol Can Akdağ, 10. Eren Tozlu, 14. Mıchal Jan Nalepa, 17. Ibrahıma Balde, 22. Sadi Karaduman, 7. Abdou Razack Traore, 6. Mehmet Taş, 77. Hayrullah Bilazer, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma
Yedekler
33. Göktan Cörüt, 4. Arda Kılıç, 19. Yasin Ozan, 37. Kerem Kalafat, 68. İshak Doğan, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 99. Caner Hüseyin Bağ, 20. Alperen Aydın
Teknik Sorumlu
Ümit Şengül
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Hayrullah Bilazer 8.dk
Oyundan Çıkanlar
Eren Tozlu 79.dk, Abdou Razack Traore 90.dk, Mıchal Jan Nalepa 67.dk
Oyuna Girenler
Kerem Kalafat 79.dk, Muhammed Himmet Ertürk 90.dk, Caner Hüseyin Bağ 67.dk
TFF 1. Lig 32.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adana Demirspor
|32
|19
|7
|6
|57
|26
|64
|31
|2
|Giresunspor
|32
|19
|7
|6
|49
|24
|64
|25
|3
|Samsunspor
|32
|18
|10
|4
|53
|29
|64
|24
|4
|İstanbulspor
|32
|18
|6
|8
|59
|33
|60
|26
|5
|Altay
|32
|18
|3
|11
|61
|36
|57
|25
|6
|Altınordu
|32
|15
|9
|8
|50
|43
|54
|7
|7
|Ankara Keçiörengücü
|32
|15
|7
|10
|42
|27
|52
|15
|8
|Ümraniyespor
|32
|14
|8
|10
|45
|41
|50
|4
|9
|Tuzlaspor
|32
|14
|5
|13
|43
|48
|47
|-5
|10
|Bursaspor
|32
|13
|4
|15
|51
|53
|43
|-2
|11
|Bandırmaspor
|32
|11
|6
|15
|42
|45
|39
|-3
|12
|Boluspor
|32
|11
|5
|16
|34
|40
|38
|-6
|13
|Balıkesirspor
|32
|9
|8
|15
|35
|45
|35
|-10
|14
|Adanaspor
|32
|9
|7
|16
|42
|50
|34
|-8
|15
|Menemenspor
|32
|7
|13
|12
|36
|54
|34
|-18
|16
|Akhisarspor
|32
|8
|5
|19
|35
|55
|29
|-20
|17
|Ankaraspor
|32
|6
|8
|18
|32
|56
|26
|-24
|18
|Eskişehirspor
|32
|1
|8
|23
|22
|83
|11
|-61
TFF 1. Lig 32.Hafta Fikstür
|25.04.2021
|Boluspor
|0-2
|Samsunspor
|25.04.2021
|Ankaraspor
|3-2
|Bandırmaspor
|25.04.2021
|Tuzlaspor
|0-3
|Adana Demirspor
|25.04.2021
|Menemenspor
|2-1
|Eskişehirspor
|25.04.2021
|Osmanlıspor FK
|Bandırmaspor
|25.04.2021
|Adanaspor
|0-2
|Ümraniyespor
|25.04.2021
|Akhisarspor
|2-0
|Altay
|25.04.2021
|Altınordu
|0-0
|Giresunspor
|25.04.2021
|Bursaspor
|1-2
|İstanbulspor
|25.04.2021
|Balıkesirspor
|1-2
|Ankara Keçiörengücü