Altınordu, Keçiörengücü maç sonucu, 2019-2020
2019-2020 TFF 1. Lig 29. hafta maçında Altınordu, Keçiörengücü ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 29. hafta maçında Altınordu, Keçiörengücü ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Altınordu ve Keçiörengücü taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 29. hafta maçında Altınordu sahasında Keçiörengücü ile 26.06.2020 20:00'da karşılaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Altınordu - Keçiörengücü maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Altınordu Keçiörengücü Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
26.06.2020 20:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Turgut Doman(hakem), Kemal Mavi(1. Yardımcı Hakem), Kemal Elmas(2. Yardımcı Hakem), Hüseyin Gökberk Arslan(dördüncü Hakem)
Altınordu İlk 11
1. Erhan Erentürk, 41. Onur Taha Takır, 3. Ufuk Budak, 90. Sinan Osmanoğlu, 4. Ravil Tagir, 8. Oğulcan Ülgün, 17. Hüseyin Atakan Üner, 39. Okan Derici, 9. Kemal Rüzgar, 10. Muhammed Mert, 19. Metehan Mimaroğlu
Yedekler
16. Mertcan Dağlı, 5. Berkay Samancı, 15. Ali Yaşar, 21. Burak İnce, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 24. Furkan Çil, 52. Hüsamettin Yener, 54. Batuhan Kırdaroğlu, 66. Muzaffer Kocaer, 77. Yasin Ozan
Teknik Sorumlu
Hüseyin Eroğlu
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Onur Taha Takır 37.dk, Sarı Kart Burak İnce 50.dk
Oyundan Çıkanlar
Metehan Mimaroğlu 61.dk, Hüseyin Atakan Üner 78.dk, Muhammed Mert 46.dk, Onur Taha Takır 86.dk, Ufuk Budak 61.dk
Oyuna Girenler
Hüsamettin Yener 61.dk, Batuhan Kırdaroğlu 78.dk, Burak İnce 46.dk, Yusuf Yalçın Arslan 86.dk, Ali Yaşar 61.dk
Keçiörengücü İlk 11
71. Metin Uçar, 19. Abdulkadir Korkut, 93. Hüsamettin Tut, 4. Erdi Dikmen, 61. Samet Akaydin, 5. Süleyman Olgun, 10. Levy Clement Madında, 8. Burak Aydın, 27. Famoussa Kone, 77. Cem Ekinci, 55. Theodore Bernard Mendy
Yedekler
22. Muhammed Birkan Tetik, 3. Cihan Can, 28. Soner Gönül, 25. Uğur Utlu, 30. Loteteka Bokıla, 13. İshak Çakmak, 17. Devrim Taşkaya
Teknik Sorumlu
Goller
Cem Ekinci,45+1.dk (h), Erdi Dikmen,90+4.dk (k), Loteteka Bokıla,90+5.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart İshak Çakmak 87.dk, Sarı Kart Cem Ekinci 63.dk
Oyundan Çıkanlar
Burak Aydın 78.dk, Cem Ekinci 86.dk, Famoussa Kone 86.dk, Levy Clement Madında 64.dk
Oyuna Girenler
İshak Çakmak 78.dk, Devrim Taşkaya 86.dk, Loteteka Bokıla 86.dk, Uğur Utlu 64.dk
TFF 1. Lig 29.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Hatayspor
|29
|15
|9
|5
|40
|25
|54
|15
|2
|BB Erzurumspor
|29
|14
|8
|7
|31
|22
|50
|9
|3
|Bursaspor
|30
|15
|7
|8
|44
|36
|52
|8
|4
|Adana Demirspor
|29
|13
|9
|7
|57
|36
|48
|21
|5
|Altay
|29
|12
|10
|7
|39
|31
|46
|8
|6
|Akhisarspor
|29
|12
|9
|8
|37
|34
|45
|3
|7
|Fatih Karagümrük
|29
|11
|11
|7
|41
|35
|44
|6
|8
|Giresunspor
|29
|12
|8
|9
|35
|35
|44
|0
|9
|Keçiörengücü
|30
|10
|11
|9
|24
|23
|41
|1
|10
|Ümraniyespor
|29
|11
|8
|10
|40
|40
|41
|0
|11
|Menemenspor
|29
|10
|8
|11
|33
|38
|38
|-5
|12
|Balıkesirspor
|29
|8
|11
|10
|30
|34
|35
|-4
|13
|İstanbulspor
|29
|7
|13
|9
|41
|38
|34
|3
|14
|Altınordu
|30
|7
|11
|12
|33
|41
|32
|-8
|15
|Boluspor
|29
|4
|14
|11
|24
|36
|26
|-12
|16
|Osmanlıspor FK
|29
|6
|9
|14
|33
|44
|27
|-11
|17
|Adanaspor
|30
|3
|11
|16
|27
|46
|20
|-19
|18
|Eskişehirspor
|29
|7
|5
|17
|32
|47
|26
|-15
TFF 1. Lig 29.Hafta Fikstür
|19.06.2020
|İstanbulspor
|2-2
|Hatayspor
|19.06.2020
|Giresunspor
|3-1
|Adanaspor
|20.06.2020
|Balıkesirspor
|0-1
|Menemenspor
|20.06.2020
|Keçiörengücü
|1-0
|Bursaspor
|20.06.2020
|BB Erzurumspor
|1-0
|Eskişehirspor
|21.06.2020
|Boluspor
|0-0
|Altınordu
|21.06.2020
|Altay
|3-1
|Akhisarspor
|21.06.2020
|Ümraniyespor
|1-1
|Fatih Karagümrük
|22.06.2020
|Adana Demirspor
|2-1
|Osmanlıspor FK
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