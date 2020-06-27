Altınordu, Keçiörengücü maç sonucu, 2019-2020

TFF 1. Lig 29. hafta maçında Altınordu, Keçiörengücü ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Altınordu ve Keçiörengücü taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 29. hafta maçında Altınordu sahasında Keçiörengücü ile 26.06.2020 20:00'da karşılaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Altınordu - Keçiörengücü maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Altınordu Keçiörengücü Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

26.06.2020 20:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Turgut Doman(hakem), Kemal Mavi(1. Yardımcı Hakem), Kemal Elmas(2. Yardımcı Hakem), Hüseyin Gökberk Arslan(dördüncü Hakem)

Altınordu

Altınordu İlk 11

1. Erhan Erentürk, 41. Onur Taha Takır, 3. Ufuk Budak, 90. Sinan Osmanoğlu, 4. Ravil Tagir, 8. Oğulcan Ülgün, 17. Hüseyin Atakan Üner, 39. Okan Derici, 9. Kemal Rüzgar, 10. Muhammed Mert, 19. Metehan Mimaroğlu

Yedekler

16. Mertcan Dağlı, 5. Berkay Samancı, 15. Ali Yaşar, 21. Burak İnce, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 24. Furkan Çil, 52. Hüsamettin Yener, 54. Batuhan Kırdaroğlu, 66. Muzaffer Kocaer, 77. Yasin Ozan

Teknik Sorumlu

Hüseyin Eroğlu

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Onur Taha Takır 37.dk, Sarı Kart Burak İnce 50.dk

Oyundan Çıkanlar

Metehan Mimaroğlu 61.dk, Hüseyin Atakan Üner 78.dk, Muhammed Mert 46.dk, Onur Taha Takır 86.dk, Ufuk Budak 61.dk

Oyuna Girenler

Hüsamettin Yener 61.dk, Batuhan Kırdaroğlu 78.dk, Burak İnce 46.dk, Yusuf Yalçın Arslan 86.dk, Ali Yaşar 61.dk

Keçiörengücü

Keçiörengücü İlk 11

71. Metin Uçar, 19. Abdulkadir Korkut, 93. Hüsamettin Tut, 4. Erdi Dikmen, 61. Samet Akaydin, 5. Süleyman Olgun, 10. Levy Clement Madında, 8. Burak Aydın, 27. Famoussa Kone, 77. Cem Ekinci, 55. Theodore Bernard Mendy

Yedekler

22. Muhammed Birkan Tetik, 3. Cihan Can, 28. Soner Gönül, 25. Uğur Utlu, 30. Loteteka Bokıla, 13. İshak Çakmak, 17. Devrim Taşkaya

Teknik Sorumlu

Goller

Cem Ekinci,45+1.dk (h), Erdi Dikmen,90+4.dk (k), Loteteka Bokıla,90+5.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart İshak Çakmak 87.dk, Sarı Kart Cem Ekinci 63.dk

Oyundan Çıkanlar

Burak Aydın 78.dk, Cem Ekinci 86.dk, Famoussa Kone 86.dk, Levy Clement Madında 64.dk

Oyuna Girenler

İshak Çakmak 78.dk, Devrim Taşkaya 86.dk, Loteteka Bokıla 86.dk, Uğur Utlu 64.dk

TFF 1. Lig 29.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Hatayspor 29 15 9 5 40 25 54 15 2 BB Erzurumspor 29 14 8 7 31 22 50 9 3 Bursaspor 30 15 7 8 44 36 52 8 4 Adana Demirspor 29 13 9 7 57 36 48 21 5 Altay 29 12 10 7 39 31 46 8 6 Akhisarspor 29 12 9 8 37 34 45 3 7 Fatih Karagümrük 29 11 11 7 41 35 44 6 8 Giresunspor 29 12 8 9 35 35 44 0 9 Keçiörengücü 30 10 11 9 24 23 41 1 10 Ümraniyespor 29 11 8 10 40 40 41 0 11 Menemenspor 29 10 8 11 33 38 38 -5 12 Balıkesirspor 29 8 11 10 30 34 35 -4 13 İstanbulspor 29 7 13 9 41 38 34 3 14 Altınordu 30 7 11 12 33 41 32 -8 15 Boluspor 29 4 14 11 24 36 26 -12 16 Osmanlıspor FK 29 6 9 14 33 44 27 -11 17 Adanaspor 30 3 11 16 27 46 20 -19 18 Eskişehirspor 29 7 5 17 32 47 26 -15

TFF 1. Lig 29.Hafta Fikstür