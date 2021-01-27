Altınordu - Menemen Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 18. hafta maçında Altınordu, Menemen Spor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-4 sona erdi. Altınordu ve Menemen Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 18. hafta maçında Altınordu sahasında Menemen Spor ile 25.01.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Altınordu - Menemen Spor Maç Sonucu ne oldu? Altınordu, Menemen Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Altınordu Menemen Spor Maçının Özeti için Tıklayın Altınordu Menemen Spor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

25.01.2021 19:00

Altınordu Menemen Spor Maçının Hakemleri

Direnç Tonusluoğlu(hakem), Bersan Duran(1. Yardımcı Hakem), Emir Eray Eyisoy(2. Yardımcı Hakem), Fatih Tokail(dördüncü Hakem)

Altınordu

Altınordu İlk 11

1. Erhan Erentürk, 26. Furkan Metin, 88. Yusuf Can Esendemir, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 20. Kahraman Demirtaş, 8. Oğulcan Ülgün, 9. Ahmet İlhan Özek, 24. Furkan Çil, 10. Ahmet Dereli, 30. Recep Aydın, 15. Feyttullah Gürlük

Yedekler

16. Mertcan Dağlı, 6. Muzaffer Kocaer, 17. Burak İnce, 21. Yiğit Emre Çeltik, 27. Emre Nefiz, 35. Anıl Doyuran, 52. Hüsamettin Yener, 90. Sinan Osmanoğlu, 92. Rahmi Salih Kaya, 94. Enis Destan

Teknik Sorumlu

Hüseyin Eroğlu

Goller

Ahmet Dereli,52.dk (f), Hüsamettin Yener,82.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Yusuf Yalçın Arslan 84.dk, Sarı Kart Ahmet Dereli 45+2.dk

Oyundan Çıkanlar

Ahmet İlhan Özek 77.dk, Recep Aydın 77.dk, Furkan Çil 56.dk, Ahmet Dereli 87.dk, Feyttullah Gürlük 56.dk

Oyuna Girenler

Enis Destan 77.dk, Burak İnce 77.dk, Muzaffer Kocaer 56.dk, Sinan Osmanoğlu 87.dk, Hüsamettin Yener 56.dk

Menemen Spor

Menemen Spor İlk 11

1. Gentıan Selmanı, 2. Yusuf Talum, 88. Rıdvan Koçak, 66. Davıd Domgjonas, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 10. Taşkın Çalış, 53. Mehmet Aytemiz, 52. Tayfun Aydoğan, 27. Şeref Özcan, 61. Ibrahım Akanbı Rasheed

Yedekler

13. Batuhan Ahmet Şen, 14. Bekir Can Sönmez, 22. Cem Çelik, 80. Alaattin Hamza Ok, 99. Hejar Tan, 7. Murat Elkatmış, 55. Simon Terwase Zenke, 4. Furkan Bayır, 37. Okan Yılmaz

Teknik Sorumlu

Recep Yazıcı

Goller

Rıdvan Koçak,51.dk (f), Davıd Domgjonas,59.dk (h), Tayfun Aydoğan,76.dk (f), Simon Terwase Zenke,83.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Davıd Domgjonas 31.dk

Oyundan Çıkanlar

Tayfun Aydoğan 77.dk, Mehmet Aytemiz 56.dk, Emre Batuhan Adıgüzel 70.dk, Şeref Özcan 77.dk

Oyuna Girenler

Alaattin Hamza Ok 77.dk, Simon Terwase Zenke 56.dk, Furkan Bayır 70.dk, Murat Elkatmış 77.dk

TFF 1. Lig 18.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 18 11 5 2 26 13 38 13 2 İstanbulspor 18 11 4 3 38 19 37 19 3 Samsunspor 18 10 6 2 25 16 36 9 4 Altay 18 10 2 6 30 17 32 13 5 Adana Demirspor 18 9 4 5 31 18 31 13 6 Ankara Keçiörengücü 18 9 4 5 24 13 31 11 7 Bursaspor 18 9 3 6 33 28 30 5 8 Tuzlaspor 18 9 3 6 27 27 30 0 9 Altınordu 18 8 4 6 24 26 28 -2 10 Bandırmaspor 18 8 3 7 23 19 27 4 11 Adanaspor 18 6 3 9 24 23 21 1 12 Ümraniyespor 18 5 5 8 18 27 20 -9 13 Boluspor 18 5 4 9 18 22 19 -4 14 Menemenspor 18 4 7 7 20 28 19 -8 15 Akhisarspor 18 4 4 10 16 25 16 -9 16 Balıkesirspor 18 4 4 10 16 29 16 -13 17 Ankaraspor 18 2 4 12 12 31 10 -19 18 Eskişehirspor 18 0 7 11 10 34 7 -24

TFF 1. Lig 18.Hafta Fikstür