Süper Kupa Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Elektrik kesintisi 27 Ocak Çarşamba 2021 BEDAŞFOX TV Yayın Akışı |Yaparsın Aşkım yeni bölümde ne olacak?Star TV Yayın Akışı |Sol Yanım yeni bölümde neler olacak?Ali Tandoğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ali Tandoğan hangi takımlarda oynadı?MSÜ sınavı kaç soru, kaç dakika? MSÜ sınav konuları 2021 neler?Şanlıurfa'da feci kaza! Aracın çarptığı genç kız metrelerce savrulduTuzlaspor'da Ali Tandoğan dönemi başlıyor! Ali Tandoğan kimdir?Sercan Dikme kimdir, hangi kanalda görev yapıyor ve hangi takımlıdır?Son dakika...Ankara'da FETÖ operasyonu: 3 tuğgeneral için gözaltı kararı
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Altınordu - Menemen Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Altınordu - Menemen Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 18. hafta maçında Altınordu, Menemen Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Altınordu - Menemen Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 18. hafta maçında Altınordu, Menemen Spor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-4 sona erdi. Altınordu ve Menemen Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 18. hafta maçında Altınordu sahasında Menemen Spor ile 25.01.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Altınordu - Menemen Spor Maç Sonucu ne oldu?

Altınordu, Menemen Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Altınordu Menemen Spor Maçının Özeti için Tıklayın

Altınordu Menemen Spor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

25.01.2021 19:00

Altınordu Menemen Spor Maçının Hakemleri

Direnç Tonusluoğlu(hakem), Bersan Duran(1. Yardımcı Hakem), Emir Eray Eyisoy(2. Yardımcı Hakem), Fatih Tokail(dördüncü Hakem)

ALTINORDUAltınordu

Altınordu İlk 11

1. Erhan Erentürk, 26. Furkan Metin, 88. Yusuf Can Esendemir, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 20. Kahraman Demirtaş, 8. Oğulcan Ülgün, 9. Ahmet İlhan Özek, 24. Furkan Çil, 10. Ahmet Dereli, 30. Recep Aydın, 15. Feyttullah Gürlük

Yedekler

16. Mertcan Dağlı, 6. Muzaffer Kocaer, 17. Burak İnce, 21. Yiğit Emre Çeltik, 27. Emre Nefiz, 35. Anıl Doyuran, 52. Hüsamettin Yener, 90. Sinan Osmanoğlu, 92. Rahmi Salih Kaya, 94. Enis Destan

Teknik Sorumlu

Hüseyin Eroğlu

Goller

Ahmet Dereli,52.dk (f), Hüsamettin Yener,82.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Yusuf Yalçın Arslan 84.dk, Sarı Kart Ahmet Dereli 45+2.dk

Oyundan Çıkanlar

Ahmet İlhan Özek 77.dk, Recep Aydın 77.dk, Furkan Çil 56.dk, Ahmet Dereli 87.dk, Feyttullah Gürlük 56.dk

Oyuna Girenler

Enis Destan 77.dk, Burak İnce 77.dk, Muzaffer Kocaer 56.dk, Sinan Osmanoğlu 87.dk, Hüsamettin Yener 56.dk

MENEMEN SPORMenemen Spor

Menemen Spor İlk 11

1. Gentıan Selmanı, 2. Yusuf Talum, 88. Rıdvan Koçak, 66. Davıd Domgjonas, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 10. Taşkın Çalış, 53. Mehmet Aytemiz, 52. Tayfun Aydoğan, 27. Şeref Özcan, 61. Ibrahım Akanbı Rasheed

Yedekler

13. Batuhan Ahmet Şen, 14. Bekir Can Sönmez, 22. Cem Çelik, 80. Alaattin Hamza Ok, 99. Hejar Tan, 7. Murat Elkatmış, 55. Simon Terwase Zenke, 4. Furkan Bayır, 37. Okan Yılmaz

Teknik Sorumlu

Recep Yazıcı

Goller

Rıdvan Koçak,51.dk (f), Davıd Domgjonas,59.dk (h), Tayfun Aydoğan,76.dk (f), Simon Terwase Zenke,83.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Davıd Domgjonas 31.dk

Oyundan Çıkanlar

Tayfun Aydoğan 77.dk, Mehmet Aytemiz 56.dk, Emre Batuhan Adıgüzel 70.dk, Şeref Özcan 77.dk

Oyuna Girenler

Alaattin Hamza Ok 77.dk, Simon Terwase Zenke 56.dk, Furkan Bayır 70.dk, Murat Elkatmış 77.dk

TFF 1. Lig 18.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor18115226133813
2İstanbulspor18114338193719
3Samsunspor1810622516369
4Altay18102630173213
5Adana Demirspor1894531183113
6Ankara Keçiörengücü1894524133111
7Bursaspor189363328305
8Tuzlaspor189362727300
9Altınordu18846242628-2
10Bandırmaspor188372319274
11Adanaspor186392423211
12Ümraniyespor18558182720-9
13Boluspor18549182219-4
14Menemenspor18477202819-8
15Akhisarspor184410162516-9
16Balıkesirspor184410162916-13
17Ankaraspor182412123110-19
18Eskişehirspor18071110347-24

TFF 1. Lig 18.Hafta Fikstür

23.01.2021Adana Demirspor1-2Bursaspor
23.01.2021Bandırmaspor1-0Ümraniyespor
23.01.2021Eskişehirspor0-0Osmanlıspor FK
24.01.2021Tuzlaspor0-3Akhisarspor
24.01.2021Giresunspor1-0Balıkesirspor
24.01.2021Ankara Keçiörengücü2-0Boluspor
24.01.2021Samsunspor1-0Altay
25.01.2021İstanbulspor1-0Adanaspor
25.01.2021Altınordu2-4Menemenspor
Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT