Altınordu - Menemen Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 18. hafta maçında Altınordu, Menemen Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 18. hafta maçında Altınordu, Menemen Spor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-4 sona erdi. Altınordu ve Menemen Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 18. hafta maçında Altınordu sahasında Menemen Spor ile 25.01.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Altınordu - Menemen Spor Maç Sonucu ne oldu?
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Altınordu Menemen Spor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
25.01.2021 19:00
Altınordu Menemen Spor Maçının Hakemleri
Direnç Tonusluoğlu(hakem), Bersan Duran(1. Yardımcı Hakem), Emir Eray Eyisoy(2. Yardımcı Hakem), Fatih Tokail(dördüncü Hakem)
Altınordu İlk 11
1. Erhan Erentürk, 26. Furkan Metin, 88. Yusuf Can Esendemir, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 20. Kahraman Demirtaş, 8. Oğulcan Ülgün, 9. Ahmet İlhan Özek, 24. Furkan Çil, 10. Ahmet Dereli, 30. Recep Aydın, 15. Feyttullah Gürlük
Yedekler
16. Mertcan Dağlı, 6. Muzaffer Kocaer, 17. Burak İnce, 21. Yiğit Emre Çeltik, 27. Emre Nefiz, 35. Anıl Doyuran, 52. Hüsamettin Yener, 90. Sinan Osmanoğlu, 92. Rahmi Salih Kaya, 94. Enis Destan
Teknik Sorumlu
Hüseyin Eroğlu
Goller
Ahmet Dereli,52.dk (f), Hüsamettin Yener,82.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Yusuf Yalçın Arslan 84.dk, Sarı Kart Ahmet Dereli 45+2.dk
Oyundan Çıkanlar
Ahmet İlhan Özek 77.dk, Recep Aydın 77.dk, Furkan Çil 56.dk, Ahmet Dereli 87.dk, Feyttullah Gürlük 56.dk
Oyuna Girenler
Enis Destan 77.dk, Burak İnce 77.dk, Muzaffer Kocaer 56.dk, Sinan Osmanoğlu 87.dk, Hüsamettin Yener 56.dk
Menemen Spor İlk 11
1. Gentıan Selmanı, 2. Yusuf Talum, 88. Rıdvan Koçak, 66. Davıd Domgjonas, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 10. Taşkın Çalış, 53. Mehmet Aytemiz, 52. Tayfun Aydoğan, 27. Şeref Özcan, 61. Ibrahım Akanbı Rasheed
Yedekler
13. Batuhan Ahmet Şen, 14. Bekir Can Sönmez, 22. Cem Çelik, 80. Alaattin Hamza Ok, 99. Hejar Tan, 7. Murat Elkatmış, 55. Simon Terwase Zenke, 4. Furkan Bayır, 37. Okan Yılmaz
Teknik Sorumlu
Recep Yazıcı
Goller
Rıdvan Koçak,51.dk (f), Davıd Domgjonas,59.dk (h), Tayfun Aydoğan,76.dk (f), Simon Terwase Zenke,83.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Davıd Domgjonas 31.dk
Oyundan Çıkanlar
Tayfun Aydoğan 77.dk, Mehmet Aytemiz 56.dk, Emre Batuhan Adıgüzel 70.dk, Şeref Özcan 77.dk
Oyuna Girenler
Alaattin Hamza Ok 77.dk, Simon Terwase Zenke 56.dk, Furkan Bayır 70.dk, Murat Elkatmış 77.dk
TFF 1. Lig 18.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|18
|11
|5
|2
|26
|13
|38
|13
|2
|İstanbulspor
|18
|11
|4
|3
|38
|19
|37
|19
|3
|Samsunspor
|18
|10
|6
|2
|25
|16
|36
|9
|4
|Altay
|18
|10
|2
|6
|30
|17
|32
|13
|5
|Adana Demirspor
|18
|9
|4
|5
|31
|18
|31
|13
|6
|Ankara Keçiörengücü
|18
|9
|4
|5
|24
|13
|31
|11
|7
|Bursaspor
|18
|9
|3
|6
|33
|28
|30
|5
|8
|Tuzlaspor
|18
|9
|3
|6
|27
|27
|30
|0
|9
|Altınordu
|18
|8
|4
|6
|24
|26
|28
|-2
|10
|Bandırmaspor
|18
|8
|3
|7
|23
|19
|27
|4
|11
|Adanaspor
|18
|6
|3
|9
|24
|23
|21
|1
|12
|Ümraniyespor
|18
|5
|5
|8
|18
|27
|20
|-9
|13
|Boluspor
|18
|5
|4
|9
|18
|22
|19
|-4
|14
|Menemenspor
|18
|4
|7
|7
|20
|28
|19
|-8
|15
|Akhisarspor
|18
|4
|4
|10
|16
|25
|16
|-9
|16
|Balıkesirspor
|18
|4
|4
|10
|16
|29
|16
|-13
|17
|Ankaraspor
|18
|2
|4
|12
|12
|31
|10
|-19
|18
|Eskişehirspor
|18
|0
|7
|11
|10
|34
|7
|-24
TFF 1. Lig 18.Hafta Fikstür
|23.01.2021
|Adana Demirspor
|1-2
|Bursaspor
|23.01.2021
|Bandırmaspor
|1-0
|Ümraniyespor
|23.01.2021
|Eskişehirspor
|0-0
|Osmanlıspor FK
|24.01.2021
|Tuzlaspor
|0-3
|Akhisarspor
|24.01.2021
|Giresunspor
|1-0
|Balıkesirspor
|24.01.2021
|Ankara Keçiörengücü
|2-0
|Boluspor
|24.01.2021
|Samsunspor
|1-0
|Altay
|25.01.2021
|İstanbulspor
|1-0
|Adanaspor
|25.01.2021
|Altınordu
|2-4
|Menemenspor