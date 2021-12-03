TFF 1. Lig'de her geçen hafta heyecan artarken yeni hafta maçları da başlıyor. Bu kapsamda ligin 15. haftasında Altınordu ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Altınordu - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ALTINORDU - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altınordu - Samsunspor maçı 5 Aralık 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka İzmir'de, İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

ALTINORDU - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Altınordu - Samsunspor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ALTINORDU - SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Altınordu - Samsunspor maçını hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını Mehmet Yıldırım ve Mert Bulut yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Adem Cinek görev alacak.