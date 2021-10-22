Her geçen hafta heyecan dozunun giderek arttığı TFF 1. Lig'de futbol şöleni 10. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda galibiyeti hedefleyen iki takım Altınordu ve Ümraniyespor kozlarını paylaşacak. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Altınordu - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. İşte o soruların cevapları...

ALTINORDU - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altınordu - Ümraniyespor maçı 24 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. İki takımın da galibiyeti almak istediği bu zorlu müsabaka İzmir'de, İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

ALTINORDU - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Altınordu - Ümraniyespor maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı TRT Spor'dan şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Cem Özbay Demir yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Selim Özen görev alacak.