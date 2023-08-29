Altınordu'da 'kıskançlık' cinayeti! Eski eşini kafasına vura vura katletti!

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir şahıs, eski eşini keser sapı ile döverek öldürdü.
Olay, Altınordu'ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi.
EŞİNE KESER SAPIYLA SALDIRDI
Eski eşi A.Ç ile görüşmeye giden M.B arasında başlayan sözlü tartışma bir anda fiziki şiddete dönüştü. Tartışma sırasında oda da bulunan keseri eline geçiren cani adam, keser sapı ile A.Ç'nin kafasına vurmaya başladı.
VATANDAŞLAR KORKUNÇ SESLER ÜZERİNE POLİS ÇAĞIRDI
Çevredeki vatandaşlar ikilinin evinden gelen korkunç sesler üzerine Altınordu ilçe emniyet müdürlüğünü arayarak bilgi verdi. İhbarla olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri eve ulaştıkların M.B.'nin evin kapısını kilitlediğini tespit etti.
POLİSLER EVE GİRDİĞİNDE DARP ETMEYE DEVAM EDİYORDU
Polis ekiplerin yaptıkları çalışma sonucu eve girerek M.B.'nin elinden eski eşi A.Ç.'yi zor aldı. Olay yerinde gözaltına alınan M.B. polis merkezine götürüldü.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Karakola götüren M.B.'nin ilk ifadesinde eski eşiyle aralarında "kıskançlık" yüzünden tartışma yaşandığını, tartışmanın büyümesiyle evde bulunan sopayla eski eşine saldırdığını söyledi.
HAYATINI KAYBETTİ
Öte yandan aldığı feci darp sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kadın, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
KAYNAK: İHA