Altınordu'da 'kıskançlık' cinayeti! Eski eşini kafasına vura vura katletti!

Ordu'nun Altınordu ilçesinde eski eşiyle konuşmak için bir araya gelen şahıs, eşinin kafasına keser sapıyla vura vura katletti. Polis ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınan cani adam, kıskançlık yüzünden eski eşine saldırdığını söyledi.

YAYINLAMA
Google News
Altınordu'da 'kıskançlık' cinayeti! Eski eşini kafasına vura vura katletti!

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir şahıs, eski eşini keser sapı ile döverek öldürdü.

Olay, Altınordu'ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi.

EŞİNE KESER SAPIYLA SALDIRDI

Eski eşi A.Ç ile görüşmeye giden M.B arasında başlayan sözlü tartışma bir anda fiziki şiddete dönüştü. Tartışma sırasında oda da bulunan keseri eline geçiren cani adam, keser sapı ile A.Ç'nin kafasına vurmaya başladı.

VATANDAŞLAR KORKUNÇ SESLER ÜZERİNE POLİS ÇAĞIRDI

Çevredeki vatandaşlar ikilinin evinden gelen korkunç sesler üzerine Altınordu ilçe emniyet müdürlüğünü arayarak bilgi verdi. İhbarla olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri eve ulaştıkların M.B.'nin evin kapısını kilitlediğini tespit etti.

POLİSLER EVE GİRDİĞİNDE DARP ETMEYE DEVAM EDİYORDU

Polis ekiplerin yaptıkları çalışma sonucu eve girerek M.B.'nin elinden eski eşi A.Ç.'yi zor aldı. Olay yerinde gözaltına alınan M.B. polis merkezine götürüldü.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Karakola götüren M.B.'nin ilk ifadesinde eski eşiyle aralarında "kıskançlık" yüzünden tartışma yaşandığını, tartışmanın büyümesiyle evde bulunan sopayla eski eşine saldırdığını söyledi.

HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan aldığı feci darp sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kadın, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAYNAK: İHA

0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Orman yangınına müdahale ederken dumandan zehirlenen memur kurtarılamadı!
Orman yangınına müdahale ederken dumandan zehirlenen memur kurtarılamadı!
5 çocuğu yetim kaldı! Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
5 çocuğu yetim kaldı! Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Polis yaşlı kadını son anda kurtardı! Altınlarını bozdurup dolandırıcıya kaptıracaktı!
Polis yaşlı kadını son anda kurtardı! Altınlarını bozdurup dolandırıcıya kaptıracaktı!
Bir başıboş sokak köpeği vahşeti de Kastamonu'dan! Ne kadar daha can yanacak?
Bir başıboş sokak köpeği vahşeti de Kastamonu'dan! Ne kadar daha can yanacak?
Son Haberler
74 gündür kayıp olan Korhan Berzeg hakkında flaş gelişme! Köpeği eve geri döndü
74 gündür kayıp olan Korhan Berzeg hakkında flaş gelişme! Köpeği eve geri döndü
İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu'dan açıklama! ''Seçimlere kendi adaylarımızla gideceğiz''
İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu'dan açıklama! ''Seçimlere kendi adaylarımızla gideceğiz''
Müjde! Pendik Belediyesinden Kritik Açıklama Geldi! Öğrencilere Verilecek olan Ödül..
Müjde! Pendik Belediyesinden Kritik Açıklama Geldi! Öğrencilere Verilecek olan Ödül..
Altınordu'da 'kıskançlık' cinayeti! Eski eşini kafasına vura vura katletti!
Altınordu'da 'kıskançlık' cinayeti! Eski eşini kafasına vura vura katletti!
Trafikte tehlikeli inatlaşma! Boş yolda zikzaklar çizerek birbirlerinin önünü kestiler!
Trafikte tehlikeli inatlaşma! Boş yolda zikzaklar çizerek birbirlerinin önünü kestiler!
Trafikte kabus dolu anlar! Makarna yüklü tır yan yatarak devrildi!
Trafikte kabus dolu anlar! Makarna yüklü tır yan yatarak devrildi!
Çok Okunanlar
Altın alacaklar dikkat! Gram, Çeyrek altın ne kadar? 29 Ağustos güncel altın fiyatları
Altın alacaklar dikkat! Gram, Çeyrek altın ne kadar? 29 Ağustos güncel altın fiyatları
Gençler bu haberi bekliyordu! Vergisiz cep telefonu markaları ve özellikleri belli oldu
Gençler bu haberi bekliyordu! Vergisiz cep telefonu markaları ve özellikleri belli oldu
İNDER başkanı detayları açıkladı, çok kritik uyarı ve açıklamalarda bulundu
İNDER başkanı detayları açıkladı, çok kritik uyarı ve açıklamalarda bulundu
Sıcaktan bunalanlara müjde! Bu gün hava nasıl olacak? 29 Ağustos Salı hava durumu
Sıcaktan bunalanlara müjde! Bu gün hava nasıl olacak? 29 Ağustos Salı hava durumu
Talihsiz adamın feci sonu! Apartın çatı katından aşağı çakıldı!
Talihsiz adamın feci sonu! Apartın çatı katından aşağı çakıldı!
Büyükçekmece'de maymun kabusu! Sahibinden kaçtı, 3 kişiyi yaraladı! Polis harekete geçti
Büyükçekmece'de maymun kabusu! Sahibinden kaçtı, 3 kişiyi yaraladı! Polis harekete geçti
Yorumlananlar
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
Zehri insanı bile saniyeler içinde öldürüyor! Argiope Lobata bu kez Gümüşhane'de ortaya çıktı
Zehri insanı bile saniyeler içinde öldürüyor! Argiope Lobata bu kez Gümüşhane'de ortaya çıktı
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.