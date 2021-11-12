Altınordu'dan Almanya'ya transfer olan Burak İnce: "Bundesliga'da kendimi kanıtlayacağım!"

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, altyapısına verdiği önem ve oyuncu yetiştirme anlayışının meyvelerini toplamaya devam ediyor. Özellikle son dönemde hem Süper Lig'e hem de Avrupa'ya çok sayıda oyuncu yetiştirerek adından söz ettiren Altınordu, yetiştirip vitrine çıkardığı bir diğer isim olan 17 yaşındaki Burak İnce'yi Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld'e transfer etti. Transferin ardından açıklamalarda bulunan genç futbolcu mutluluğunu ve hedeflerini dile getirdi.

"KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ HEDEFİM ÇOK YÜKSEKTİ"

Altınordu kulübünün Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde açıklamalarda bulunan Burak İnce, "Öncelikle çok mutluyum hayalim olan bir lige gidiyorum. Küçüklüğümden beri hedefim zaten çok yüksekti. Bu hedef doğrultusunda devam edeceğim inşallah. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bundesliga'da kendimi kanıtlamak istiyorum." şeklinde konuştu.

"GÜVENLERİNİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIMDAN EMİNİM"

Altınordu'ya katıldığında bahsedilen değerlerin sadece yazıda olmadığını fark ettiğini söylene İnce, "12 yaşında ilk defa ailemden ayrılıyordum o zaman. Çok üzgündüm ama bir yandan da tatlı bir heyecan vardı çünkü Altınordu gibi bir kulübe geliyordum. 12 yaşında bu kulübe girdiğimde; iyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcunun sadece yazıda olmadığını gördüm. Önce iyi birey, sonra iyi bir vatandaş, sonrasında ise iyi bir futbolcuya değer verdiklerini gördüm. Öncelikle başkanımız Seyit Mehmet Özkan'ın bu toprakların çocuklarına değer verdiğini ve Hüseyin hocamızın gençlere çok önem verdiğini gördüm. İnşallah onların güvenlerini boşa çıkarmayacağımdan eminim" ifadelerini kullandı.

Genç futbolcu konuşmasını, "İnşallah Arminia Bielefeld'de her şey daha güzel olacak" sözleriyle noktaladı.