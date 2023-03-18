Altınorduspor kulubü altyapı futbolcularından çok anlamlı Çanakkale etkinliği

Türk futbol kulüplerinin alt yapıya çok önem veren kuluüplerinden Altınorduspor kulubü altyapı futbolcularından çok anlamlı Çanakkale etkinliği. Minik sporcular 18 Mart sebebiyle Çanakkale Cephesi'ndeki askerlerin yemek menüsü olan buğday çorbası, üzüm hoşafı ve ekmek vardı.

YAYINLAMA
Google News
Altınorduspor kulubü altyapı futbolcularından çok anlamlı Çanakkale etkinliği

Altınordu'nun tesislerinde 18 Mart sebebiyle Çanakkale Cephesi'ndeki askerlerin yemek menüsü olan buğday çorbası, üzüm hoşafı ve ekmek vardı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde anlamlı bir harekete imza attı. Kırmızı-lacivertli kulüp, bugün öğlen yemeğinde Çanakkale Cephesi'ndeki askerlerin yediği yemeklere yer verdi.

Altınorduspor kulubü altyapı futbolcularından çok anlamlı Çanakkale etkinliği

MİNİK SPORCULARDAN ÇOK ANLAMLI ETKİNLİK

Menüde; buğday çorbası, üzüm hoşafı ve ekmek vardı. Bunu gören Altınordulu minik çocuklar, yemeklerini almak için sıraya girdi. Daha sonra masalara oturarak menülerini yemeye başlayan çocuklara 18 Mart sebebiyle Çanakkale Zaferi ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MHK başkanı Lale Orta'dan çok sert açıklama "Maçlar sırasında asla VAR Merkezi’ne girilmemiş, yayıncı kuruluşa müdahale edilmemiştir"
MHK başkanı Lale Orta'dan çok sert açıklama "Maçlar sırasında asla VAR Merkezi’ne girilmemiş, yayıncı kuruluşa müdahale edilmemiştir"
Depremde hayatını kaybetmişti! Ganalı Hatayspor oyuncusu Atsu ülkesinde son yolculuğuna uğurlandı!
Depremde hayatını kaybetmişti! Ganalı Hatayspor oyuncusu Atsu ülkesinde son yolculuğuna uğurlandı!
UEFA EURO 2024 Elemeleri öncesinde A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
UEFA EURO 2024 Elemeleri öncesinde A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
Avrupa'da Türk takımı kalmadı! Peki ülke puanına hangi takım ne kadar katkı yaptı?
Avrupa'da Türk takımı kalmadı! Peki ülke puanına hangi takım ne kadar katkı yaptı?
Son Haberler
Fethiye’de Çanakkale şehitleri, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla anıldı
Fethiye’de Çanakkale şehitleri, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla anıldı
Japon deprem uzmanı Yoshinari Moriwaki'den TOKİ binalarına tam not!
Japon deprem uzmanı Yoshinari Moriwaki'den TOKİ binalarına tam not!
Aydın'da AK Parti’ye aday adayı müracaatı patlaması yaşanıyor
Aydın'da AK Parti’ye aday adayı müracaatı patlaması yaşanıyor
Bakanı Ersoy: Çanakkale Muharebeleri sadece bir cephe mücadelesi değildir
Bakanı Ersoy: Çanakkale Muharebeleri sadece bir cephe mücadelesi değildir
Sevilla maçı sonrası olay yaratacak açıklamalar: Fenerbahçe'yi seyircileri eledi
Sevilla maçı sonrası olay yaratacak açıklamalar: Fenerbahçe'yi seyircileri eledi
Denenmeye diye gitti, namağlup Türkiye şampiyonu oldu!
Denenmeye diye gitti, namağlup Türkiye şampiyonu oldu!
Çok Okunanlar
Emekli promosyon 2023 Bankalar ne kadar veriyor? En çok emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor?
Emekli promosyon 2023 Bankalar ne kadar veriyor? En çok emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor?
7 partiden oluşuyor! Türkiye İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
7 partiden oluşuyor! Türkiye İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
İYİ Partili ilçe başkanından skandal paylaşım! Fotoğraftaki detayı gören herkes tepki gösterdi
İYİ Partili ilçe başkanından skandal paylaşım! Fotoğraftaki detayı gören herkes tepki gösterdi
Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı! Depremden en çok etkilenecek ilçeleri tek tek saydı
Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı! Depremden en çok etkilenecek ilçeleri tek tek saydı
SON DAKİKA : Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
SON DAKİKA : Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
Cemile Aykoç Türkiye Muaythai Şampiyonası’nda büyük başarı elde etti!
Cemile Aykoç Türkiye Muaythai Şampiyonası’nda büyük başarı elde etti!
Yorumlananlar
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!