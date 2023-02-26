Aluwani Nedzamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aluwani Nedzamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aluwani Nedzamba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aluwani Nedzamba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aluwani Nedzamba 3 Mart 1992 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aluwani Nedzamba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 15 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Aluwani Nedzamba'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aluwani Nedzamba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aluwani Nedzamba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aluwani Nedzamba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aluwani Nedzamba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Tshakhuma

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

15 Ekim 2020 yılında Tshakhuma

Aluwani Nedzamba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aluwani Nedzamba şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.

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