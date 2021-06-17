Alzheimer ilacı ilk defa insan üzerinde denendi!

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) 7 Haziran tarihinde Alzheimer'ın tedavisi için geliştirilen Aduhelm isimli ilacın kullanımını onaylandığını duyurması ile başlayan tartışmada yeni bir adım atıldı. Uzmanlar ilacın amacının hastalığın oluşturduğu septomları hafifletmek dışında yavaşlatmak olduğunu vurguladı. Böylelikle 2003'te bu yana ilk kez bir Alzheimer ilacının kullanımı onaylandı.

18 YIL SONRA İLK KEZ

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Gıda ve İlaç Daire'si FDA'nın onay verdiği Aduhelm isimli Alzheimer ilacı, dün ilk defa 70 yaşındaki bir adama uygulandı. Hastalarda bilinç kaybı ve beyin kanaması gibi yan etkiler nedeniyle onayına itiraz edilen ilacın ilk defa bir insana uygulanması tartışmaları tekrar gündeme getirdi.

2003'ten bu yana ilk kez Alzheimer tedavisinde kullanılması için Massachusetts merkezli biyoteknoloji şirketi Biogen'in geliştirdiği ilaca, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) geçtiğimiz günlerde onay verdi. FDA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, deney aşamasında olan ve Biogen tarafından geliştirilen Aduhelm isimli Alzheimer ilacının, erken safhalar için kullanımı onaylandı.

TEPKİ GÖSTEREN ÜÇ DANIŞMAN İSTİFA ETMİŞTİ

Diğer yandan söz konusu onay bilim dünyasında tartışmaları da beraberinde getirdi. Biogen'in kullanım onayı için yaptığı başvuruyu inceleyen bilim insanları geçen yıl bu ilacın tedavide etkili olduğunu ortaya koyacak yeterli delil olmadığını belirten bir rapor hazırlamıştı. İlacın tartışma yaratan bilinç kaybı ve beyin kanaması gibi olası yan etkileri, FDA içinde tartışmalara neden olmuş ilaca verilen onaya tepki gösteren üç danışman istifa etmişti.

"İLAÇ ALZHEİMER TEDAVİSİNDE YENİ BİR ÇAĞ AÇTI"

Her ay damar yoluyla hastaya uygulanacak ilacın masrafının 60 bin dolara mal olacağını belirten haberlerde, Aduhelm'ın 18 yılın ardından onaylanan ilk Alzheimer ilacı olarak dikkat çektiği vurgulanıyor. Hasta uygulamasının başlatılmasının ardından ABD basınına konuşan Brown Üniversitesi Tıp Fakültesi nöroloji profesörü Dr. Stephen Salloway, ilacın Alzheimer tedavisinde yeni bir çağ açtığını söyledi.