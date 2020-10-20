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Amadou Haidara koronavirüse mi yakalandı? | Amadou Haidara kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan RB Leipzig'den Amadou Haidara'ya ilişkin flaş bir açıklama geldi. Peki Amadou Haidara koronavirüse mi yakalandı? | Amadou Haidara kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar.

Amadou Haidara koronavirüse mi yakalandı? | Amadou Haidara kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan RB Leipzig'den Amadou Haidara ile ilgili açıklama yapıldı. Peki Amadou Haidara koronavirüse mi yakalandı? | Amadou Haidara kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar.

AMADOU HAİDARA KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Medipol Başakşehir, bu akşam saat 22:00'de UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Alman temsilcisi Leipzig'e konuk olacak.

Dev maçı öncesi Leipzig'den açıklama yapıldı.

Leipzig, Malili orta saha oyuncusu Amadou Haidara'nın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Amadou Haidara koronavirüse mi yakalandı? | Amadou Haidara kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

AMADOU HAİDARA KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Amadou Haidara, Malilidir. 31 Ocak 1998 yılında dünyaya gelen genç futbolcu orta sahada oynamaktadır.

Sağ ayağını kullanan Amadou Haidara 1.74 cm ve 67 kilodu. Haidara, RB Leipzig'de forma giymektedir.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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