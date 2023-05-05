Aman dikkat! uzmanlar uyarıyor, bu mevsimde bu hastalığı olanlar çok dikkatli olmalı

Uzmanlar bahar aylarının gelmesiyle bir çok kişide olan polen alerjisine karşı çok önemli uyarılarda bulunarak, bu aylarda neler yapılmalı ve nelere dikkat edilmesi konusunda tavsiyelerde bulundular.

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Aman dikkat! uzmanlar uyarıyor, bu mevsimde bu hastalığı olanlar çok dikkatli olmalı

Baharla birlikte polen alerjisi şikayetleri artarken, uzmanlar alerjinin astıma dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Bahar aylarında burun akıntısı, hapşırma, göz kızarması, öksürük, nefes tıkanması ve cilt kaşınmasından yakınanların sayısının arttığını belirten uzmanlar, bunun sebebinin bitkilerin çiçek açması, çimenlerin ve pelinlerin yetişmesiyle birlikte artan polen miktarından kaynaklandığını söyledi.

"DAHA ÇOK 5 İLE 40 YAŞ GRUBU ARASINDAKİLERİ ETKİLEMEKTEDİR"

Medicana Bursa Hastanesi KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüsamettin Olgun, "Şehirlerde görülen polen miktarları yılda yüzde 3 oranında artış gösteriyor. Bunun sebebi ise hava sahasındaki karbondioksit oranına bağlanıyor. Karbondioksit hava ve iklim ısınmasına sebep olduğu için çiçekler her yıl daha erken açmaya başlıyor ve buna bağlı olarak polenler daha erken ve daha uzun süreli uçuşuyor. Halk arasında saman nezlesi olarak da bilinen polen alerjisi, daha çok 5 ile 40 yaş grubu arasındakileri etkilemektedir. Polen alerjisi olan kişiler, özellikle temizliğe önem vermelidir. Ağır kokulardan ve tütün dumanından da uzak durmalıdırlar" dedi.

Aman dikkat! uzmanlar uyarıyor, bu mevsimde bu hastalığı olanlar çok dikkatli olmalı

"BİRÇOK İNSAN ALERJİK UNSURLARI GÖZDEN KAÇIRIYOR"

Gerekli tedbirler alınmadığı sürece ya da yeterli tedavinin uygulanmaması durumunda hastalığın astıma dönüşme ihtimali bulunduğunu belirten Olgun, "Birçok insan öncelikle üşüttüğünü düşünürken, alerjik unsurlar gözden kaçıyor. Bu alerjilere uygulanabilecek tedavi yöntemleri çok geniş değil. Anti alerjik burun spreyleri, göz damlaları veya ilaçlar kullanılabiliyor. Belli gruplara aşı tedavisi de uygulanabiliyor. Ancak aşı tedavisi Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre uygulanmalıdır" diye konuştu.

"POLEN MEVSİMİNDE AÇIK HAVADA SPOR YAPMAK DOĞRU DEĞİLDİR"

"Hasta mümkün olduğunca sokağa çıkmamalıdır. Dışarı çıktığında ise polen maskesi kullanmalıdır. Polen mevsiminde açık havada spor yapmak doğru değildir. Evi sabah değil öğle sonrası havalandırmalıdır. Araba ve evlerin pencereleri kapalı tutulmalıdır. Polenler daha çok sabah saat 05.00 ile 10.00 arasında yayılmaktadır. Ev ve arabadaki klimaların polen filtreleri sık sık değiştirilmelidir. Ev içi hava temizleyiciler eve giren polenlerin ortadan kaldırılmasında faydalı olabilir. Dışarıdan gelindiğinde duş almakta fayda vardır. Çamaşırlar dışarıda kurutulmamalıdır. Kedi ve köpek uzun süre oturma ve yatak odasında bulundurulmamalı."

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