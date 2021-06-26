Amansız hastalık denilen kanserin tedavisinde önemli hamle: Test yüzde 88,7 oranında başarı sağladı! 50'den fazla kanser türünü erken teşhis edebiliyor! Yıllardır insanlığın 'en amansız hastalık' olarak gördüğü kanser hastalığının tedavisinde önemli bir başarı geliştirildi. Bilim insanları, 50'den fazla kanser türünü hiçbir belirti ortaya çıkmadan önce tespit edebilen kan testi geliştirdi.

1 13 Uzmanlar tarafından yıllardır söylenen 'kanser tedavisindeki en önemli adım erken teşhis' ifadesinden yola çıkan bilim insanları, tedavi için inanılmaz bir başarıya imza attı.