Almanya'ya turist olarak gidenlere müjde! İş bulup çalışanlar ülkede oturma izni alabilecek

Arupada azalan genç nufüs sayesinde üretimde çalışabilecek genç eleman bulma konusunda sıkıntılar yaşanırken Almanya hükümeti bu durumu çözmek için ülkeye turist olarak ve ya veya göçmenlerden çözmek istiyor.

Edinilen bilgilere göre alman hükümeti kalifiye eleman eksikliğini ülkeye turist olarak veya göçmen olarak gelen kişilerin kendi çabalarıyla bir iş bulur o işte çalışmaya başlarsa ülkede kalmalarına ve oturma izni alabileceklerine karar verildiği belirtiliyor. Peki Almanya Turistik vize nasıl alınır, şartları nelerdir, gerekli evrakları nelerdir? Detaylar haberimizde.

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ALMANYA'YA TURİSTİK VİZE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Schengen üye ülkelerinden biri olan Almanya’ya seyahat etmek için başvuran kişilerin seyahat amaçlarına ve mesleki durumlarına göre değişen vize türleri bulunmaktadır. Almanya’ya turistik amaçlı ve 90 güne kadar seyahat edecek bordo (umuma mahsus) pasaport sahibi T.C. vatandaşları Schengen vizesi almalı ve Almanya turistik vize başvurusu yapmalıdır. Yeşil, gri ya da siyah pasaport (diplomatik, hizmet, hususi pasaport) sahipleriyse 180 gün içinde 90 güne kadar vizesiz olarak seyahat edebilmektedir.

Almanya turistik amaçlı vize türü kısa süreli Schengen C tipi vize olarak da adlandırılmaktadır.

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Başvuru sahiplerinin vize başvurularını bazı istisnai durumlar haricinde direkt Almanya Konsolosluklarından gerçekleştirmeleri mümkün olmamaktadır. Almanya Schengen vize başvuruları konsolosluğun yetkilendirdiği aracı kurumlar ve danışmanlık firmaları üzerinden alınmaktadır. Almanya kısa süreli vize başvurularınızı yetkili başvuru merkezleri üzerinden ya da Almanya vize işlemleri hizmeti veren seyahat acentelerinden yapabilirsiniz.

Almanya’ya turistik vize başvurunuz için Vize Merkezi danışmanlarımızla iletişime geçip, tarafınıza gönderdikleri gerekli evrak listesini hazırlamaya başlayabilirsiniz. Evraklarınızı çalışma durumunuza ve vize uyum şartlarına göre eksiksiz ve hatasız şekilde hazırlamanız çok önemlidir. Uçak ve otel rezervasyonlarınızı da sunacağınız evraklara eklemeniz gerekmektedir. Ayrıca daha önce yaptırmadıysanız 25 Eylül 2014 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan biyometrik verilerinizin ve parmak izinizin kayıt işlemini de başvuru merkezine şahsen giderek gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Vize Merkezi tüm bu adımlarda size eşlik ederek süreci kolay bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olmaktadır.

Almanya turistik vize başvurusu esnasında vize çıkış kararı tamamen Almanya Konsolosluğu’na aittir. Konsolosluk gereken durumlarda ek evrak talep edebilmekte ya da evrakların yeniden hazırlanmasını isteyebilmektedir. Almanya turistik vize ücretleri 2023 yılında vize resmi harç bedeli ve danışmanlık hizmet ücretiyle birlikte 220 Euro’dur. Almanya vizesi için ret alınması durumunda ödenen vize işlem ücreti iade edilememektedir. Turistik vize başvuru işlemleri ortalama 10 ila 15 iş günü arasında sonuçlanmaktadır. Yabancı pasaport sahiplerinin işlem süreleri bu süreye dahil olmamakla birlikte konsolosluğun resmi tatil günleri ve başvuru işlemini ek değerlendirme sürelerini de kapsamamaktadır.

ALMANYA'YA TURİST OLARAK NASIL GİDİLİR, ALMAN TURİST VİZESİ NEDİR?

Almanya ülkesine turist amaçlı seyahat etmek mümkündür. Almanya seyahat etmek için kısa süreli turist vizesi alınması gerekmektedir. Turistik vizesine C tipi vize olarak da adlandırılmaktadır. Seyahat sırasında turist olarak gidilebilecek yerler ve etkinlikler eğlence, turistik gezi, tatil amaçla Almanya’ya seyahat etmek için turistik vize talebinde bulunabilirsiniz.

ALMAN TURİST VİZESİ NASIL ALINIR?

Almanya turist vize başvurusu Türkiye’de bulunan Almanya yetkili makamları Konsoloslukları tarafından yapılan başvurular değerlendirmektedir. Almanya Konsolosluğu’na turistik vize başvurusunu yapmak için belgeleriniz tam ve eksiksiz olması gerekmektedir. Vize Merkezi ekibi ile Almanya turistik vize başvuru konusunda size profesyonel hizmet sunmaktadır. Bu doğrultuda Almanya Konsolosluğu tarafından istenilen şartlar mevcut bulunmaktadır

ALMANYA TURİST VİZESİ ŞARTLARI NELERDİR?

Almanya Turistik vize başvurusu için konsolosluğun getirmiş olduğu şartları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra başvuru yapacak kişinin belgelerinin doğru, tam ve eksiksiz hazırlanmış olması çalışma ve gelir durumuna göre vizenin uyum şartlarına uygun olup olmadığı önem taşımaktadır.

Turistik vize başvuru esnasında Almanya konsolosluğu başvuru yapan kişinin gelir durumu yok çalışmıyor, ev hanımı, öğrenci ise bu durumda birinci dereceli akrabalardan destek alınmasını (Sponsor) olarak ve destekleyicinin gelir durumunu ispatlayan belgelerle birlikte başvuru yapılması önemli bulunmaktadır.

Diğer şartlar ise daha önce yapmadıysanız 2014 Eylül ayının 25 tarihi itibaren biyometrik veri, parmak izi kayıt işlemi için başvuru merkezine şahsen giderek parmak izi vermeniz gerekmektedir. Bizim firmamız Vize Merkezi tüm işlemlerde size eşlik ederek başvuru süreci kolay bir şekilde tamamlamanız için yardımcı olmaktadır.

Turistik vize başvurunuz yapıldıktan sonra vizenizin olumlu veya olumsuz sonuçlanma kararı tamamen Almanya Konsolosluğu’na aittir. Almanya Konsolosluk istenilen durumlarda ek evrak talep edebilmekte veya evrakların yeniden hazırlanması isteyebilmektedir.

Almanya konsolosluğuna Turistik amaçlı yapılan vize başvuru işlemleri yaklaşık 10 ila 15 iş günü sürdürmektedir. Yabancı uyruklu pasaporta sahip vatandaşların işlem süreleri bu sürece dâhil değildir. Almanya Konsolosluğu çalışmadığı resmi tatil günleri ve başvuru işlemleri ek değerlendirme sürelerini de kapsamamaktadır.

ALMANYA TURİST VİZE ÜCRETİ NE KADARDIR?

Almanya turist vizesi ücreti her başvuru için 220 Euro’dur. Profesyonel destek alarak ek ücretler ödemeden başvurunuz için danışmanlık hizmetimizden yararlanabilirsiniz. 220 Euro Konsolosluk başvuru bedeli ve Danışmanlık hizmeti olmakla birlikte sigorta bedeli bir haftalık dahil ücretidir.

VİZE HARCI NE KADAR VE NEREYE YATIRILIR?

Vize harcı 120 Euro'dur. Konsolosluk standart ücret bedeli ve 90 gün altı seyahatler için başvuru bedeli güncel tutarıdır. Vize ücreti başvuru esnasında Vize Merkezi'ne yatırılır. VIP bedeli günlük kur bazında değişkenlik göstermektedir. 0-6 yaş arası çocukların sadece danışmanlık bedeli vardır. Konsolosluk başvuru merkezi için ücret talep edilmemektedir.

ALMANYA TURİSTİK VİZE BAŞVURU FORMU

Almanya turistik seyahatler için başvuru formuna buradan üzerinden ulaşabilirsiniz. Turistik başvurular Schengen başvuru formudur ve 90 gün altı başvuru formudur.

ALMANYA TURİSTİK VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Değerli ziyaretçilerimiz, vize başvuruları için beyan edeceğiniz Almanya turist vizesi için gerekli evraklar için güncel tarihli olduğundan emin olunuz!

Pasaport (Almanya seyahatinizin dönüş tarihi sonrası en az 3 ay geçerli olmalı ve en az 2 adet boş sayfa olmalı)

2 adet biyometrik yeni fotoğraf(3,5 x 4,5 cm ölçülerinde, beyaz fon üzeri, gözlüksüz, alın açık ve şakaklar gözükmeli)

Ek gelir belgeleri (Kira sözleşmesi, tapu, araç ruhsatı fotokopileri varsa)

Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus Aile ve adres bilgileri içeren / Evli kadınlar kızlık soyadlarını içeren belgelerini de temin etmeyi unutmamalıdır.)

Kimlik ön ve arka yüz fotokopisi

Kişi yabancı uyruklu ise:

En az 6 ay geçerli T.C. ikamet izni ve çalışma izni fotokopisi, varsa eski vatandaşlığının pasaportunun kimlik sayfası fotokopisi, Seyahat tarihinden sonra Türkiye'deki oturumunun en az 3 ay daha süresinin olması ya da ikamet izni süresinin uzatılmasının başvurusunun yapıldığını gösteren belge

Almanya Schengen vize başvuru formu: Vize başvuru formunuzu eksiksiz bir şekilde doldurarak ıslak imzalı olacak şekilde beyan ediniz. Başvuru formunda ''Schengen alanına ön gördüğünüz giriş tarihi'' bölümüne yazılacak tarihler vizenizin başlangıç tarihini oluşturmaktadır. Lütfen bu bölümü dikkatli bir şekilde doldurunuz.

Seyahat Sağlık Sigortası dikkat edilmesi gereken hususlar

Seyahat Sağlık Sigortası - Orijinal belge: 30.000 € teminatlı uluslararası geçerli poliçe seyahat tarihinizden bir gün önce başlayıp bir gün sonra sona ermelidir. Uluslararası geçerli seyahat sağlık sigorta poliçelerinizi kurumumuzdan temin edebilirsiniz. Sigorta işlemleriniz için çağrı merkezimizi arayın.

Otel ve uçak bileti ön rezervasyonları: Satın alımı yapılmış otel ve uçak bileti konusunda kurumumuzun bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Başvuru öncesinde herhangi bir ön rezervasyon yapmanız durumunda temsilcilerimizi bilgilendirmenizi rica ederiz. Lütfen vize başvuru işlemleriniz sonuçlanmadan satın alma işlemlerinde bulunmayınız.

Almanya'ya ulaşımınız araç ile olacaksa: Aracı kullanacak kişinin geçerli ehliyet fotokopisi, Aracın ruhsatının fotokopisi, Yeşil sigortası gerekli olmakla birlikte güzergah planınızı da sunmanız gerekmektedir. Vize Merkezi ulaşım planınızı doğru hazırlamanız konusunda size destek için çağrınızı beklemektedir.

Kişi serbest meslek sahibi veya bir şirkete danışmanlık hizmeti veriyorsa ya da sözleşmeli çalışansa noter onaylı iş sözleşmesi. Alınan maaş ve sözleşme süresinin ne kadar olduğu belirtilmelidir.(Orjinal belge sunulmalı)

18 yaş altı çocuk başvurularında çocuk ebeveynlerden birisi ile seyahat ediyor ise Muvafakatname gereklidir.

Çocuk ile beraber seyahat ediliyorsa Muvafakatname gerekli görülmemektedir. (Başvuru esnasında anne babanın başvuru merkezinde olması zorunludur)

Anne baba ayrı olan başvurularda seyahat etmeyen ebeveynden muvafakat gerekmekte olup vekaletname dahil anne imzası bulunan her evrakta baba imzası da olmalıdır.

Muvafakatnamenin 6 aylık güncel alınmış olması (aslının sunulması zorunludur) ve seyahatin dönüş tarihini de kapsıyor olması gerekmektedir.

Kişi Şirket Sahibi/Ortakları İse

Güncel tarihli şirket evrakları: Şirketin bağlı bulunduğu Ticaret Odası’ndan alınmış orijinal faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi (Sicil gazetesinde adı geçmiyor ise hazirun cetveli) vergi levhası, imza sirküleri fotokopileri

Şirketin banka hesap özeti: Son 3 aylık, en az 25.000 TL bakiyeli, kaşe, ıslak imza ve banka imza sirküleri ile birlikte temin edilmiş.

Kişi Şirket Çalışanı İse

SGK işe giriş bildirgesi barkodlu ve SGK 4A detaylı hizmet dökümü barkodlu (SGK tescil) (e-devlet şifrenizle temin edebilirsiniz)

Maaş bordroları: Son 3 aylık

Banka dökümü: son 3 aylık

Şirket yazısı - Orjinal belge: Şirket yetkilisi tarafından konsolosluğa hitaben yazılacak dilekçede başvuru sahibinin bu iş yerinde çalıştığı ve izinli olduğu tarihler belirtilmelidir. Belge, şirketin antetli kağıdına kaşe ve ıslak imzalı olarak temin edilmelidir.

Kişi Devlet Memuru İse

Çalışma belgesi ve resmi izin yazısı: Bağlı bulunulan kurumdan alınmış mühür ve ıslak imzalı orjinal belge ya da e-imzalı (izin tarih aralığı belirtilmeli)

Maaş bordroları: Son 3 aylık

Banka dökümü: son 3 aylık

Kişi Öğrenci İse

Öğrenci belgesi (Güncel tarihli, orijinal belge)

Yeni mezun başvuru sahipleri için diploma fotokopisi

Tam vukuatlı nüfus kağıt örneği

Sponsor dilekçesi: 1. dereceden yakını tarafından gidiş dönüş tarihleri içerisindeki tüm masraflarını karşılayacağını beyan eden imzalı dilekçe (Sponsor olan kişinin çalışma durumuna göre yukarıdaki bilgiler eşliğinde evraklarının hazırlanması gerekir)

Orijinal Muvafakatname belgesi: 18 yaşından küçük başvuru sahipleri için, anne ve baba tarafından imzalanmış noter onaylı orijinal belge

NOT: Anne, baba ve tüm aile fertlerinin Almanya vize başvurusunda bulunacak olması halinde Muvafakatname belgesine gerek bulunmamaktadır.

Ebeveynler ayrılmış ve 18 yaşından küçük başvuru sahibinin yasal velayeti sadece bir ebeveynde ise velayeti olmayan ebeveynden noter onaylı Muvafakatname belgesinin alınması zorunludur. Muvafakatname belgesinin 6 aylık güncel olmalıdır. (Lütfen bu bilgiyi teyit ediniz.)

Kişi Ev Hanımı İse

Tam vukuatlı nüfus kağıt örneği

Sponsor dilekçesi: 1. dereceden yakını tarafından gidiş dönüş tarihleri içerisindeki tüm masraflarını karşılayacağını beyan eden imzalı dilekçe (Sponsor olan kişinin çalışma durumuna göre yukarıdaki bilgiler eşliğinde evraklarının hazırlanması gerekir)

Sponsora ait banka hesap özeti (Son 3 aylık hesap hareketliliğini içeren en az 25.000 TL bakiyesi olan banka tarafından kaşeli, ıslak imzalı ve banka imza sirküleri ile birlikte temin edilmiş) Tek Kalemde yüklü miktar yatırımlar gelir kaynağı ispatlanamama durumunda vize başvurunuzda sorun teşkil edebilmektedir.

Freelance ya da resmi gelir gösteremeyenler ise

Freelance olarak ne iş yaptığını beyan etmesinin yanı sıra 1. dereceden yakını tarafından sponsor edilmesi gerekmedir. (Sponsor olan kişinin çalışma durumuna göre yukarıdaki bilgiler eşliğinde evraklarının hazırlanması gerekir)

Çiftçi İse

Çiftçilik belgesi (Ziraat Odasından temin edilmiş, güncel ya da e-devletten çiftçi kayıt sistemi üzerinden belge oluşturulmalı)

3 aylık banka dökümü

Serbest Meslek Sahibi İse

Bağlı bulunduğu meslek odasından alınmış oda kayıt belgesi

Güncel vergi levhası

3 aylık banka dökümü

Eşi Almanya vatandaşı veya AB ülke vatandaşlığı olan başvuru sahibi ise

Eşinin Almanya veya AB vatandaşlığını gösterir kimlik kart veya pasaport kimlik sayfasının fotokopisi

Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (nüfus aile şeklinde alınmış ve barkodlu olmalı)

Eşi Bulgaristan vatandaşı başvurusunda ise

Nüfus müdürlüğünden alınmış isim denklik belgesinin yanısıra varsa Türk vatandaşlığının kimlik fotokopisi

Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (nüfus aile)

Evlilik cüzdanı fotokopisi başvuru esnasında ek istenen evraklar arasında yer almaktadır.

Engelli başvurularında ise

%50 ve üzerinde engel raporu bulunan ve refakat eden kişilerde dahil gerekli belgeleri sundukları taktirde konsolosluğun indirimin hakkından yararlanabilmektedirler.

Almanya turist vizesi için gerekli evraklar için yukarıda bilgi vermeye çalıştık. Almanya turistik vize başvuru işlemlerinize Almanya’ya olan seyahat tarihinizden en az 4 hafta önceden başlamaya dikkat ediniz. Schengen vizeleri için başvuru yapılabilecek maksimum süre ise 90 gündür. Seyahat tarihine 2 haftadan az süre kalmış yolcularımızın vizelerinin seyahat tarihlerine yetişemeyebileceğini şimdiden hatırlatırız.

Turist vizesi Almanya acil durumlarda yapılacak vize başvurularınız konusunda lütfen yetkililerimizi bilgilendiriniz.

Almanya İstanbul Başkonsolosluğu'nun görev alanı (Marmara Bölgesi) içerisinde bulunmayan il ve ilçelerde ikamet eden vize başvuru sahiplerinin başvuru değerlendirme süreleri ön görülen sonuçlanma sürelerinden daha uzun sürelere tekabül edebilmektedir. Ancak, başvuru sahibi Almanya turistik vize başvurularını görev bölgesi fark etmeksizin kendisine en yakın Almanya vize başvuru merkezine gerçekleştirebilir.

Vize başvuru işlemleri sonuçlanmamış kişilerin Almanya otel ve uçak bileti satın alımı yapmaları tavsiye edilen bir durum değildir. Almanya Konsolosluğu tarafından talep edilmediği müddetçe lütfen otel ve uçak bileti satın alımlarında bulunmayınız ve ön rezervasyon dokümanlarını başvuru dosyanıza ekleyiniz. Bu bilgileri göz önünde bulundurmanızı tavsiye eder, yaşanacak aksi durumlarda kurumumuzu bağlayan herhangi bir öğenin bulunmayacağını dikkatinize sunarız.

Almanya Turistik Schengen Vizesi Nasıl Alınır?

Almanya vize başvuruları (Schengen C tipi vize), istisnai durumlar dışında direkt olarak Almanya Konsoloslukları'na gerçekleştirilememektedir. Almanya Konsolosluğu, Schengen vize müracaatlarını konsolosluk tarafından yetkilendirilmiş kurumlar üzerinden kabul etmektedir.

Almanya kısa süreli vize başvurularınızı başvuru merkezlerine müracaat ederek veya Almanya vize işlemleri üzerine hizmet veren seyahat acentelerine gerçekleştirebilirsiniz.

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Almanya turistik vizesi kaç günde çıkar?

Başvurunuzu ilgili kuruma yaptıktan sonra 10 ila 15 iş günü içerisinde vize başvurunuz sonuçlanmaktadır. Yabancı pasaportlarda süreç uzayabilmektedir.

Vize Merkezi Aracılığıyla Almanya Turistik Vizenizi Nasıl Alabilirsiniz?

1.Adım – Çağrı merkezimizi arayınız.

Vize Merkezi - Almanya Vize Departmanı çağrı merkezimizi arayarak yetkililerimizden durumunuza uygun olarak hazırlanacak evrakları içeren bilgi mailini talep ediniz. Yetkililerimizin tarafınıza yönlendirdiği sorulara verecek olduğunuz doğru yanıtlar doğru vize kategorisine başvuru yapmanızı sağlayacak ve vize başvuru işlemleri süresince yaşanabilecek olumsuz durumları engelleyecektir.

2. Adım – Bilgi mailinde bulunan evrakları hazırlayınız.

Vize Merkezi – Almanya vize departmanı çağrı merkezi yetkililerimizin tarafınıza yönlendirmiş olduğu bilgi mailinde bulunan başvuru evrak listesini eksiksiz olarak hazırlayın ve vize başvuru dosyanızı tamamlayın.

Unutmayın! Eksik ve hatalı belgelerle yapılacak vize başvuruları işlem sürenizin uzamasına hatta başvurunuzun olumsuz sonuçlanmasına neden olacaktır. Konsolosluk vize bölümünce yeni ek evrak talep edilebilir. Bu evrakların tamamlanması zorunludur.

3. Adım – Evraklarınızı kargo yapın.

Vize Merkezi – Almanya vize departmanı tarafından durumunuza yönelik yönlendirilmiş bilgi mailinde bulunan evraklarınızı eksiksiz olarak tamamlayın ve bir başvuru dosyası haline getirerek size en yakın şubemize kargo yapın. Kargo takip numaranızı temin ediniz. Kargonuzun merkezimize ulaşımı sonrası yetkililerimiz tarafından bilgilendirileceksiniz. Kargo ve kurye hizmeti masrafları başvuru sahibi tarafından karşılanmaktadır.

4. Adım – Eksik evrak, randevu ve süreç hakkında bilgilendirme

Vize Merkezi – Almanya vize departmanı, başvuru dosyanızı inceledikten sonra tarafınıza bir bilgi maili yönlendirecektir. Yönlendirilecek olan e-mailde varsa eksik veya hatalı evraklarınız bildirilecek, eksik evrakı bulunmayan başvuru sahiplerinin ise randevu tarih ve saati hususunda onayları alınacaktır.

5. Adım – Biyometrik bilgi beyanı

Vize Merkezi – Almanya vize departmanı herhangi bir Schengen üye ülkesine parmak izi beyanında bulunmamış vize başvuru sahiplerini biyometrik bilgilerini parmak izi merkezinde beyan etmek üzere davet edecektir. Yetkililerimiz biyometrik verilerini beyan edecek yolcularımıza süreç boyunca asistanlık gerçekleştirecek ve sorunsuz bir şekilde başvuru işlemlerinin tamamlanmasını sağlayacaktır.

Lütfen Dikkat! Pasaportunda bulunan Schengen vizesine ‘’VİS’’ notu düşülmüş yolcularımızın istisnai durumlar dışında şahsen gelmesine gerek yoktur. ( Son 5 yıl içinde parmak izin verilmiş olmalıdır)

6. Adım – Pasaport teslimi

Vize Merkezi – Almanya vize departmanı, biyometrik bilgilerini beyan etmiş veya biyometrik verilerini beyan etmeye gerek olmayan yolcularının işlem sürecini tamamen kontrolü altında tutmaktadır. Almanya vize başvuru işlemleri 7 ila 15 iş günü gibi bir süre zarfında sonuçlanmaktadır. Bu süre ön görülen bir süredir.

Yabancı pasaport sahiplerinin işlemleri, konsolosluk resmi tatil günlerini ve konsolosluğun işlem değerlendirme ek süresini kapsamayacaktır. Tüm işlem süreleri yetkililerimiz tarafından kontrol edilecek olup, işlemlerinizin tamamlanması sonrası pasaportların teslimatı başvuru sahiplerinin talep ettiği üzere kargo veya merkezimizde şahsen teslim alınarak sağlanacaktır.

Almanya Turistik Schengen Vize Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Almanya turistik Schengen vize kısa süreli bir vize kategorisidir. Başvuru sahibine maksimum 90 gün konaklama izni verir. Başvuru sahibinin ilk Schengen vize başvurusu ise ilk aşamada 90 gün konaklamalı Schengen vize onayı alması istisnai durumlar dışında söz konusu değildir. Schengen vizesi başvuru sahibinin seyahat geçmişine ve vizelerini doğru kullanıp kullanmama oranına göre kademe kademe artarak verilecektir. Uzun süreli Almanya Schengen vizesi almak isteyen yolcularımız, neden uzun süreli vize talep ettiklerini yazılı olarak belirtmelidir.

Yukarıda belirtilen evraklar vize başvurularınız için talep edilen asgari vize başvuru evraklarıdır. Konsolosluk vize bölümünce durumunuza bağlı olarak yeni evraklar talep edilebilir. Bazı evraklarınızın orijinal hali veya daha önceden beyan edilen evrakların yeniden beyan edilmesi talep edilebilir. Bu ve benzeri durumlarda söz konusu evrakların talep edildiği şekilde yeniden beyan edilmesi zorunludur.

Almanya vize başvurularınız için beyan edeceğiniz evrakların güncel tarihli olması gerekliliğini ve evrakların sahip olması gereken özellikleri eksiksiz bir şekilde bulundurmasına özen gösteriniz. Vize uyum koşullarını bulundurmayan evraklarla yapılan başvurularınızın kabul edilmeyeceğini hatırlatırız.

Almanya turistik vize başvuruları için evraklarınızı eksiksiz bir şekilde hazırlamış olmanız vize başvurunuzun olumlu sonuçlanacağı konusunda garanti oluşturmaz. Vize başvurularınız hakkında verilecek kararlar tamamen Almanya Konsolosluğu'nun inisiyatifi altında olacaktır. Yine tarafınıza verilecek vize süreleri konsolosluk tarafından belirlenmektedir.

Almanya Konsolosluğuna başvuru yapmak için belge hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar

Almanya vize başvurusu ret ile sonuçlanmış kişiler için ücret iadesi bulunmamaktadır. Konsolosluk harçları peşin olarak ödenirken vize reddi halinde başvuru sahiplerine ücret iadesi yapılmamaktadır.