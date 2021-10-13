Amasya Valisi 'işsizlik var' diyenlere sitem etti: "İşsizlik yok, iş beğenmemezlik var!"

Amasya Valisi Mustafa Masatlı kent merkezinde gerçekleşen, köylerin sorunlarına yönelik görüşmelerin yapıldığı muhtarlar toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İşsizlik olduğu söylemlerine yönelik de konuşan Vali Masatlı, insanların iş beğenmeyerek çalışmayı reddettiğini, herkesin masa başı iş istediğini ancak fabrikaların çalıştıracak elemana ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

"BAYANLARA BİLE İŞ VEREBİLİRİZ"

Yaklaşık 4 bin TL maaşla işçi bulunamadığını aktaran Vali Mustafa Masatlı, "Hatta ‘bayanlara bile biz iş verebiliriz. Küçük ölçekte, ağır olmayan, bayanların yapabileceği işleri verebiliriz’ dediler. Bilginiz olsun. İş arayan varsa gönderin. Şu anda mermerle ilgili ciddi derecede açık var. Eleman bulamıyorlar. Yaklaşık 4 bin TL de maaş veriyorlar." dedi.

"HERKES MASA BAŞI İŞ İSTİYOR"

Türkiye’nin gelişip değiştiğini ve hayat standardının yukarılara çıktığını söyleyen Vali Masatlı, “Herkes masabaşı iş arıyor. Ama öyle değil ki. Bu memlekette her şeye ihtiyaç var. Toplumda her işin bir karşılığı var. Ona da ihtiyaç var. Ama maalesef herkes aynı şeyleri istiyor. Ama bundan dolayı ciddi derecede bizler de zorlanıyoruz.” şeklinde konuştu.

"İŞLE İLGİLİ SORUN YOK"

Kentin en büyük iki OSB’sindeki fabrikaların eleman ihtiyaçları olduğunu söyleyerek muhtarlardan iş arayan kişileri buralara yönlendirmelerini isteyen Masatlı, “Yoksa iş var. Hele hele Amasya’da iş var. İşle ilgili sorun yok. Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) de aynı. Orada da eleman bulamıyorlar. Buradaki organize sana bölgesinde de aynı." dedi.

"İNSANLAR İŞ BEĞENMİYOR"

İnsanların işsiz olmasının iş bulamadığından kaynaklanmadığını ifade eden Mustafa Masatlı, "İş arayanları hemen yönlendiriyorsunuz. İnsanlar iş beğenmediğinden dolayı işsiz. İş bulamadığından dolayı değil.” ifadelerini kullandı.