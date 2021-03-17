Amasya'da acı olay! Koronavirüse yakalanan anne, sezaryenle alınan çocuğunu göremeden vefat etti

Edinilen bilgilere göre iki hafta önce yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkan Müjgan Yiğit, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

7 aylık hamilede olan Yiğit'in sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine, bebeği doğuma 2 ay kala sezaryenle alındı. Genç kadının durumunda beklenen düzelme de olmayınca durumu ağırlaşan Yiğit, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti.

7 YAŞINDAKİ KIZI DA VARDI

7 yaşında adının Miray Sude olduğu öğrenilen bir kızının olan Yiğit'in cenazesi, Taşova ilçesindeki Uluköy köyünde bulunan mezarlıkta toprağa verildi.

15 GÜNDÜR KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Cenazeye katılan Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, genç bir annenin hayatını kaybetmesinden dolayı üzgün olduklarını ifade etti. Yiğit'in 15 gündür koronavirüs tedavisi gördüğünü kaydeden Öztürk," Her ölüm acıdır ancak genç bir annenin ölmesi daha acı. Kardeşimize Allah'tan rahmet diliyor, bir an önce bu hastalıktan kurtulmayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

(AA)