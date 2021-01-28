Amasya'da acı olay! Sağlıkçıların aşı için evine gittiği çift ölü bulundu

Koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmaları tüm hızla sürerken aşı yapmak için yaşlı bir çiftin evine giden sağlık ekipleri acı bir olayla karşılaştı. AA'nın haberine göre Gümüşhacıköy ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi mobil aşılama ekipleri, Zülfinaz (80) ve Ali Yılmaz (82) çiftinin evine koronavirüs aşısı yapmak için gitti.

ÇİFT KAPIYI AÇMADI

Çiftin kapıyı açmamasından şüphelenen sağlık ekipleri komşularıyla birlikte eve girdi.

ÖLDÜKLERİ BELİRLENDİ

Yaşlı çiftin öldüğünü belirleyen ekipler, durumu jandarmaya bildirdi.

Çiftin cesetleri otopsi için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.