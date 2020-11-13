Amasya’da ilk "Millet Kıraathanesi" için çalışmalara başlandı

Kültürel ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet ağlarına yenilikler katma uğraşında olan bir belediye olarak, Millet Kıraathanesi ile ilçede sosyal alanda büyük bir boşluğu doldurmayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Bu projemiz inşallah çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklarından koruyacak, onların istediği bir konseptte bir yapı ile hizmet sunacaktır" dedi.

"AMASYA'NIN EN GÜZEL TESİSLERİNDEN BİRİ OLACAK VE SULUOVA'YA ÇOK YAKIŞACAK"

Başkan Üçok açıklamalarının devamında ise, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın fikri önderliğini yaptığı kültürel ve sosyal açıdan önemli bir yatırım olan içerisinde yeşil alan ve yürüyüş yolları ile Amasya ilimizin ilk Millet Kıraathanesi'nde proje çalışmalarımızı tamamlayarak temel kazı işlemine başladık. Adnan Menderes Millet Bahçesi ve Kıraathanesi Amasya'nın en güzel tesislerinden biri olacak ve Suluova'ya çok yakışacak. Bilgiye kıymet veren ve bilginin peşinden giden ülkemizin umudu olan çocuklarımıza, gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.