Tarihi boyunca birçok farklı uygarlığa ev sahipliği yapan Amasya, Hititlerden başlayarak farklı medeniyetlerin uğrak yeri olmuştur. Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Amasya'nın, doğal güzelliklerine ve yöresel lezzetlerini birlikte göz atalım. İşte, Amasya'nın neyi meşhur? Amasya'da ne yenir? Gezilecek yerler... Detaylar haberimizde...

AMASYA'NIN NEYİ MEŞHUR? AMASYA'DA NE YENİR?

Amasya Elması

Amasya'nın ilk akla gelen ve adını tüm Türkiye'ye duyuran Amasya Elması, şehrin ekonomisine de katkı sağlıyor.

Çatal Çorba

Yeşil mercimek, kıyma ve buğdayın temel maddeler olduğu Çatal Çorba, oldukça besleyici ve lezzetli bir çorbadır.

Helle Çorbası

Birçok farklı yörede bilinen Helle Çorbası, Amasya'da da tüketiliyor. Genellikle pirinç ile hazırlanan ancak pirinç yerine mercimek ile de yapılabilen ve tereyağı ile lezzetlendirilen Helle çorbası da Amasya’da sofralarında sıklıkla yerini alan başka bir lezzet.

Patlıcan Çullaması

Patlıcan, domates ve biberin közlenerek yapılmasıyla oluşan Patlıcan Çullaması, Amasya'da en çok tüketilen lezzetlerden birisidir.

GEZİLECEK YERLER

Harşena Dağı ve Pontus Kralları Kaya Mezarları

Kral Kaya Mezarları, Helenistik dönem'nde, Amasya'daki Harşena Dağı'nın güney eteklerindeki kalker kayalara oyulmuş olan anıt mezarlardır.

Amasya Harşena Kalesi

Amasya il merkezinin kuzeyini kaplayan Harşena Dağı üzerindedir. Harşena Kalesi adıyla da bilinir. Amasya Kalesi’nin üzerinde inşa edildiği kaya denizden 700 metre Yeşilırmak’tan ise 300 metre yüksekte bulunmaktadır. Bazı tarihçilere göre kaleyi Pontus Kralı Mithridates yaptırmıştır. Bazılarına göre ise Kumandan Karsan veya Harsana yaptırdığı için kale Harşana/Harşena ismini almıştır.

Amasya Yalıboyu Evleri

Anadoluda Neolitik dönemden günümüze kadar gelen süreç içerisinde, konut mimarisini incelediğimizde Amasya'nın kendine özgü bir mimari geleneğe sahip olduğu görülür. Türklerin Anadolu'ya geldikten sonra geliştirdikleri konut tipleri görülmektedir. Hımış yapı tekniği (ahşap çatkı arası kerpiç dolgu) sık kullanılmıştır. Ahşap kültürünün doğal yapısı gereği fazla uzun ömürlü olmayışı Selçuklu ve Erken Dönem Osmanlı evleri günümüze kadar ulaşamamıştır. Ancak son dönem Osmanlı konut mimari örnekleri günümüze kadar ulaşabilmiştir.

AMASYA HAKKINDA

7500 yıllık bir geçmişe sahip, ülkemizin önemli kültür, turizm ve tarih merkezlerinden biri olan şehir, bilindiği gibi misket elmasıyla meşhur. Sert, küçük ve tatlı olan, kendine has bir koku ve lezzete sahip bu elma oldukça dayanıklıdır.

Amasya Müzesi, modern yapısı ve sahip olduğu zengin arkeolojik eserleriyle dikkat çekiyor. Yine Harşena Dağı üzerinde bulunan Amasya Kalesi, pek çok medeniyet görmüş, oldukça dikkate değer bir tarihi yapı.

15. yy’da inşa ettirilen II. Bayezid Külliyesi, cami, medrese, imaret ve şadırvandan meydana geliyor. Cami bahçesindeki çınarların camiyle yaşıt olduğunu anımsatalım.



