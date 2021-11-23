Amazon Prime Gaming'ten ses getirecek kampanya! 980 TL değerindeki 9 oyun ücretsiz oldu!
Bünyesinde yüzlerce oyun barındıran ve yaptığı çeşitli indirimlerle kullanıcılarına avantajlı fiyatlar sunan Amazon Prime Gaming'te büyük bir kampanya başlatıldı. Tam 980 TL değerindeki 9 oyunu kullanıcılarına ücretsiz olarak sunan platformun kampanyasında, dünyaca ünlü oyunlar da yer alıyor.
Yaptığı çeşitli kampanyalarla adından sıkça söz ettiren Amazon Prime Gaming, her ay birçok oyunu da kullanıcılarına ücretsiz bir şekilde sunuyor. Bu ay için de kampanyasını yenileyen Amazon, dünyaca ünlü oyunların da yer aldığı 9 oyunu ücretsiz bir şekilde kullanıma sundu. Toplam 980 TL değerinde olduğu bilinen bu oyunlara Amazon Prime Gaming kullanıcıları ücretsiz bir şekilde sahip olabilecek.
9 OYUN ÜCRETSİZ OLDU
Oyunseverleri oldukça mutlu edecek bu kampanyayla birlikte birçok oyun içi içerik de ücretsiz bir şekilde sunulacak. Amazon Prime Gaming'in ücretsiz yaptığı oyunlar ise şu şekilde:
Need for Speed Hot Pursuit Remastered
Frostpunk
Journey to the Savage Planet
Football Manager 2021
Morkredd
Spellcaster University
Youtubers Life
Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse
Tales of Monkey Island Complete Pack
KAMPANYALAR ÜYELERİNE ÖZEL
Amazon Prime, ülkemizde atlık 7,90 TL karşılığında Amazon Shopping, Prime Gaming ve Prime Video'ya sahip olmanızı sağlıyor. Üye olan kişiler bu ayın oyunlarına ücretsiz bir şekilde sahip olabilir. Ayıca Amazon Prime'ın deneme süresi olan 1 aylık üyeliği de ücretsiz bir şekilde kullanarak oyunlara erişebilir ve bedava oynayabilirsiniz.