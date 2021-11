Yaptığı çeşitli kampanyalarla adından sıkça söz ettiren Amazon Prime Gaming, her ay birçok oyunu da kullanıcılarına ücretsiz bir şekilde sunuyor. Bu ay için de kampanyasını yenileyen Amazon, dünyaca ünlü oyunların da yer aldığı 9 oyunu ücretsiz bir şekilde kullanıma sundu. Toplam 980 TL değerinde olduğu bilinen bu oyunlara Amazon Prime Gaming kullanıcıları ücretsiz bir şekilde sahip olabilecek.

9 OYUN ÜCRETSİZ OLDU

Oyunseverleri oldukça mutlu edecek bu kampanyayla birlikte birçok oyun içi içerik de ücretsiz bir şekilde sunulacak. Amazon Prime Gaming'in ücretsiz yaptığı oyunlar ise şu şekilde:

Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Frostpunk

Journey to the Savage Planet

Football Manager 2021

Morkredd

Spellcaster University

Youtubers Life

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

Tales of Monkey Island Complete Pack

KAMPANYALAR ÜYELERİNE ÖZEL

Amazon Prime, ülkemizde atlık 7,90 TL karşılığında Amazon Shopping, Prime Gaming ve Prime Video'ya sahip olmanızı sağlıyor. Üye olan kişiler bu ayın oyunlarına ücretsiz bir şekilde sahip olabilir. Ayıca Amazon Prime'ın deneme süresi olan 1 aylık üyeliği de ücretsiz bir şekilde kullanarak oyunlara erişebilir ve bedava oynayabilirsiniz.