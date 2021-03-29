Ambarlı Limanı'nda konteyner gemisi iskeleye çarptı

Ambarlı Limanı'na yanaşma manevrası yapan bir konteyner gemisinin iskeleye çarptığı haberi geldi. Konuyla ilgili Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamada, "Liberya Bayraklı MSC TINA isimli 398,5 metre boyundaki konteyner gemisi, 27 Mart 2021 tarihinde Ambarlı'da yanaşma manevrası sırasında Marport'a ait iskeleye çarpmıştır." sözleri sarf edildi. Söz konusu kazada herhangi bir yaralanma olmadığı belirtilirken, "Kazada, iskelede ve gemide ağır hasar oluşurken, can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği meydana gelmemiştir. Gemi şu anda Ambarlı demir mevkiinde bulunmakta olup incelemeler devam etmektedir. İnceleme sonucuna göre gemi ile ilgili yapılacak işleme karar verilecektir" denildi.

(İHA)