Tarzıyla dikkat çeken Serenay Sarıkaya vakfa bağışladığı kıyafetler hakkında konuştu!Dünya Sağlık Örgütü raporu basına sızdı: Hangi hayvandan bulaştığı belli oldu!“Tinerci Ümit” lakaplı şahıs bu sefer de mobilya dükkanını kundakladı!Gelinim Mutfakta 29 Mart Pazartesi puan durumu | 29 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Doğuş'un son halini görenler tanıyamadı!2021-YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınav sonucu sorgulama ekranıDoğduğun Ev Kaderindir 37. bölüm fragmanı yayınlandı! Canım pahasını sizi korurum...Jandarma ekiplerinden yaralı kartala yardım eliBöyle protesto görülmedi! Otobüsün kendisini almamasına isyan etti, önüne çıkıp hareket etmesine engelledi!Ambarlı Limanı'nda konteyner gemisi iskeleye çarptı
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ambarlı Limanı'nda konteyner gemisi iskeleye çarptı

Ambarlı Limanı'nda konteyner gemisi iskeleye çarptı

Ambarlı Limanı'nda meydana gelen olayda 398,5 metre boyutundaki konteyner gemisi iskeleye çarptı. Konu ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Ambarlı Limanı'nda konteyner gemisi iskeleye çarptı

Ambarlı Limanı'na yanaşma manevrası yapan bir konteyner gemisinin iskeleye çarptığı haberi geldi. Konuyla ilgili Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamada, "Liberya Bayraklı MSC TINA isimli 398,5 metre boyundaki konteyner gemisi, 27 Mart 2021 tarihinde Ambarlı'da yanaşma manevrası sırasında Marport'a ait iskeleye çarpmıştır." sözleri sarf edildi. Söz konusu kazada herhangi bir yaralanma olmadığı belirtilirken, "Kazada, iskelede ve gemide ağır hasar oluşurken, can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği meydana gelmemiştir. Gemi şu anda Ambarlı demir mevkiinde bulunmakta olup incelemeler devam etmektedir. İnceleme sonucuna göre gemi ile ilgili yapılacak işleme karar verilecektir" denildi.

(İHA)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT