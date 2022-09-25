Amed Sportif - Bursaspor maçında tepki çeken görüntü: Tribünlerde Kürdistan bayrağı açtılar!

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6.hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, Bursapor'u konuk etti.
Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Amed Sportif'e galibiyeti getiren golleri 31.dakikada Mehmet Alaeddinoğlu, 50.dakikada Mansur Çalar kaydetti.
FUTBOLCULARA YABANCI CİSİM ATILDI
Maç öncesi ve maç sırasında yaşananlar ise tepki çekti. Maç öncesi Bursasporlu futbolcular, ısınma için sahaya çıktıklarında Amed Sportif Faaliyetler taraftarları sahaya yabancı cisimler fırlattı. Bursasporlu futbolcular çevik kuvvetin yardımıyla soyunma odasına gidebildi.
TRİBÜNLERDE PAÇAVRA AÇTILAR
Maç sırasında ise tribünlerde Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayraklarının açılırken "Biji Kürdistan" şeklinde atılan tezahüratlar, tepki çekti.