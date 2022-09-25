Amed Sportif - Bursaspor maçında tepki çeken görüntü: Tribünlerde Kürdistan bayrağı açtılar!

Amed Sportif ile Bursaspor arasında oynanan maçta skandal anlar yaşandı. Tribünlerde Kürdistan bayrağı açıldı, "Biji Kürdistan" şeklinde tezahüratlar yapıldı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 6.hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, Bursapor'u konuk etti.

Amed Sportif - Bursaspor maçında tepki çeken görüntü: Tribünlerde Kürdistan bayrağı açtılar!

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Amed Sportif'e galibiyeti getiren golleri 31.dakikada Mehmet Alaeddinoğlu, 50.dakikada Mansur Çalar kaydetti.

Amed Sportif - Bursaspor maçında tepki çeken görüntü: Tribünlerde Kürdistan bayrağı açtılar!

FUTBOLCULARA YABANCI CİSİM ATILDI

Maç öncesi ve maç sırasında yaşananlar ise tepki çekti. Maç öncesi Bursasporlu futbolcular, ısınma için sahaya çıktıklarında Amed Sportif Faaliyetler taraftarları sahaya yabancı cisimler fırlattı. Bursasporlu futbolcular çevik kuvvetin yardımıyla soyunma odasına gidebildi.

Amed Sportif - Bursaspor maçında tepki çeken görüntü: Tribünlerde Kürdistan bayrağı açtılar!

TRİBÜNLERDE PAÇAVRA AÇTILAR

Maç sırasında ise tribünlerde Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayraklarının açılırken "Biji Kürdistan" şeklinde atılan tezahüratlar, tepki çekti.

Amed Sportif - Bursaspor maçında tepki çeken görüntü: Tribünlerde Kürdistan bayrağı açtılar!

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