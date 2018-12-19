Amed Sportif Faaliyetler 2 - 0 Bayrampaşa / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 17. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler sahasında Bayrampaşa ile 16.12.2018 13:00'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki Amed Sportif Faaliyetler - Bayrampaşa maçı kaç kaç bitti?

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