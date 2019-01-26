İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Amed Sportif Faaliyetler 3 - 2 Yılport Samsunspor / Maç Özeti

Amed Sportif Faaliyetler 3 - 2 Yılport Samsunspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, Yılport Samsunspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Amed Sportif Faaliyetler 3 - 2 Yılport Samsunspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, Yılport Samsunspor ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Amed Sportif Faaliyetler ve Yılport Samsunspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 18. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler sahasında Yılport Samsunspor ile 20.01.2019 13:00'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Amed Sportif Faaliyetler - Yılport Samsunspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ


MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
20.01.2019 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ

AMED SPORTİF FAALİYETLERAmed Sportif Faaliyetler

Amed Sportif Faaliyetler İlk 11
{home11}

Yedekler
{homeSubstitute}

Teknik Sorumlu
{homeCoach}

Goller
{homeGoal}

Kartlar
{homeCard}

Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
{homeIn}

YILPORT SAMSUNSPORYılport Samsunspor

Yılport Samsunspor İlk 11
{away11}

Yedekler
{awaySubstitute}

Teknik Sorumlu
{awayCoach}

Goller
{awayGoal}

Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
{awayIn}

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Sarıyer18125132174115
2Sakaryaspor18124235164019
3Keçiörengücü18115232183814
4Samsunspor18114330163714
5Kastamonuspor 196618113435153620
6Sancaktepe Belediyespor1894531153116
7Bodrumspor189272525290
8Amed Sportif188372417277
9Utaş Uşakspor185851814234
10İnegölspor18657202223-2
11Eyüpspor18567172021-3
12Hacettepe Spor18558273220-5
13Gümüşhanespor18396192218-3
14Niğde Anadolu FK18468192418-5
15Bayrampaşa1827982213-14
16Ankara Demirspor182412182810-10
17Manisaspor18221415498-34
18Gaziantepspor183213114411-33

Fikstür

19.01.2019Ankara Demirspor6-0Gaziantepspor
19.01.2019Eyüpspor0-0Bodrumspor
20.01.2019Amed Sportif3-2Samsunspor
20.01.2019Manisaspor0-4Sarıyer
20.01.2019Sakaryaspor2-2Keçiörengücü
20.01.2019Sancaktepe Belediyespor0-1Kastamonuspor 1966
20.01.2019İnegölspor2-1Niğde Belediyespor
20.01.2019Utaş Uşakspor2-2Hacettepe Spor
20.01.2019Gümüşhanespor0-1Fatih Karagümrük

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.