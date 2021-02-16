Amele-(Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Şiş ve Tığ Örücülüğü İle Oyuncak Bebek Yapımcısı (Amigurumi) mesleği için “7533.77” kod olarak kullanılır iken Bilgisayarlı Modelist/Bilgisayarlı Kalıp Operatörlüğü mesleği için “7532.36” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Amele-(Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) Meslek Kodu “9213.02” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın