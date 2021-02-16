Amele - demiryolu inşaatı ve bakımı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Teknikeri mesleği için “3114.19” kod olarak kullanılır iken Zemin Delgi (Delik Delme ve Sondaj) Makinesi Operatörü mesleği için “8111.20” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Amele - demiryolu inşaatı ve bakımı Meslek Kodu “9312.09” olarak belirlenmiştir.

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