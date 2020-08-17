American Ultra filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi?

Bu akşam tv ekranlarında izleyici il buluşan ABD yapımı aksiyon filmi American Ultra, gündeme yeniden geldi. Sevilen filmin konusu ve oyuncularına dair merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

AMERICAN ULTRA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mike (Jesse Eisenberg),kız arkadaşı Phoebe (Kristen Stewart) ile küçük bir kasabada yaşayan, görünürde son derece umutsuz, yaşam sevincini kaybetmiş ve ayık kafayla pek dolaşmayan bir gençtir. Ancak kız arkadaşının bile bilmediği bir sırrı vardır, aslında Mike son derece iyi bir eğitimden geçmiş, ölümcül bir ajandır. Ve bu durumdan haberdar olan devlet görevlileri, Mike'ı durdurabilmek için devletin tüm imkanlarını seferber ederlerken, Mike ve Phoebe'nin hayatta kalabilmek için Mike'ın tüm yeteneklerine ihtiyaçları olacaktır.

AMERICAN ULTRA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?