Amerika Birleşik Devletleri Cemal Kaşıkçı raporunu açıkladı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat raporunda, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onaylayan kişinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu ifade edildi.

2018'de Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından hazırlanan fakat dönemin Başkanı Donald Trump yönetiminin kamuya açıklamadığı "Cemal Kaşıkçı istihbarat değerlendirme raporunu" paylaşıldı.

Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) da dahil ilgili istihbarat kurumlarının katkıda bulunduğu Kaşıkçı istihbarat değerlendirme raporunda, Cemal Kaşıkçı cinayetini onaylayan kişinin Veliaht Prens olduğu ifade edildi.

RAPORUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Raporda, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Türkiye'nin İstanbul kentinde yakalanması ya da öldürülmesine yönelik operasyonu onayladığı sonucuna ulaştık." ifadesi yer aldı. Ayrıca raporda, "Bu sonuca, Prens Muhammed bin Selman'ın, ülkede karar alma mekanizmalarını kontrol ettiği, cinayette Prens'in önemli bir danışmanının ve güvenlik ekibinin yer aldığı, Prens'in Kaşıkçı da dahil yurt dışındaki muhalifleri susturmak için şiddet içerikli adımlar attığı gerçeklerini baz alarak ulaştık." bilgisi verildi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, Muhammed bin Selman'a yönelik eleştirilerde bulunuyordu. Washington Post'un köşe yazarlarından biri olan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 yılında gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı.

Cemal Kaşıkçı'nın, konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı gün yüzüne çıkmıştı.