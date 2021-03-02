Amerika Birleşik Devletleri'nde feci kaza! Ölüler var

Amerikan medyasına yer alan haberlere göre; California eyaletinin güneyinde meydana gelen trafik kazası sonucunda 14 kişi olay yerinde, 1 kişi de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Haberde yer alan detaylara göre; taş yüklü bir kamyonet ile 27 kişi taşıdığı belirtilen aracın karıştığı kazada 6 yaralı var.

El Centro Bölge Tıp Merkezi'nden Dr. Adolphe Edward, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Kazazedeler düşünebileceğiniz gibi çok zor süreçten geçiyor" ifadesini kullandı.

ÇOK CİDDİ BİR KAZA!

Meydana gelen trafik kazasının çok ciddi olduğunu ifade eden Edward, yaralıların yoğun bakımda tutulduğunu belirtti.

Meksika sınırına 15 km uzaklıkta yaşanan kazanın nasıl meydana geldiği ise henüz bilinmiyor.