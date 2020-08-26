İstanbul'dan kalkan uçakta büyük panik !Bakan Dönmez açıkladı! Karadeniz'de bulunan doğalgaz vatandaşın cebine ne zaman yansıyacak?MasterChef 26 Ağustos'ta takım oyununu kim kazandı? Neler yaşandı?MasterChef Tütsülü Rozbif nasıl yapılır? Tütsülü Rozbif malzemeleri?Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye ilişkin flaş karar!MasterChef Focaccia ekmek nasıl yapılır? Tarifi? Malzemeleri nelerdir?O ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarında yiyecek-içecek ikramı yasaklandıMasterChef'teki teknik Blanch etmek ne demek? Blanching nedir?Çınar Ağacı filmi oyuncuları kimlerdir? Filmin konusu nedir?Halis Karataş kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Eşi kim?
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye ilişkin flaş karar!

Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye ilişkin flaş karar!

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını dolayısıyla yaptığı Türkiye'ye seyahat uyarısını 3'üçüncü seviyede tutarken, bir süre önce terör olayları gerekçesiyle 12 il için yayımladığı "seyahatinizi gözden geçirin" uyarısını kaldırdı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye ilişkin flaş karar!

Bugün, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, kendi vatandaşlarına yaptığı “küresel seyahat uyarısı” listesinde Türkiye'nin durumunu güncelledi.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin bazı bölgelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskinin arttığını ve mecburi bir seyahat durumunda bakanlıktan yayımlanan tavsiyelerin dikkate alınmasını istedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ile yapılan istişarenin ardından mart ayında ilan ettiği ve vatandaşlarına uluslararası seyahat yapmamaları tavsiyesinde bulunurken birçok ülkeyi “küresel seyahat uyarısı” listesinde 3'üncü seviyeye çekmişti.

TERÖR OLAYLARI SEBEBİYLE LİSTEYE EKLENEN 12 ŞEHİR LİSTEDEN ÇIKARILDI

yrıca açıklamada, olası terör olayları nedeniyle Şırnak ve Hakkari illeri ile Suriye'ye 10 kilometre uzaklıktaki bölgeler için 4'üncü seviye olan "gitmeyin" uyarısı yapıldı.

Diğer yandan 6 Ağustos'taki açıklamada yer alan Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Tunceli ve Van illeri için yapılan uyarının son güncellemede kaldırılması dikkati çekti.

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT