Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye ilişkin flaş karar!

Bugün, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, kendi vatandaşlarına yaptığı “küresel seyahat uyarısı” listesinde Türkiye'nin durumunu güncelledi.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin bazı bölgelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskinin arttığını ve mecburi bir seyahat durumunda bakanlıktan yayımlanan tavsiyelerin dikkate alınmasını istedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ile yapılan istişarenin ardından mart ayında ilan ettiği ve vatandaşlarına uluslararası seyahat yapmamaları tavsiyesinde bulunurken birçok ülkeyi “küresel seyahat uyarısı” listesinde 3'üncü seviyeye çekmişti.

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yrıca açıklamada, olası terör olayları nedeniyle Şırnak ve Hakkari illeri ile Suriye'ye 10 kilometre uzaklıktaki bölgeler için 4'üncü seviye olan "gitmeyin" uyarısı yapıldı.

Diğer yandan 6 Ağustos'taki açıklamada yer alan Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Tunceli ve Van illeri için yapılan uyarının son güncellemede kaldırılması dikkati çekti.